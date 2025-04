Orkani dobivajo nova imena

Odbor za orkane pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) je odločil, da imena lanskih smrtonosnih in uničujočih orkanov na Atlantiku in Pacifiku upokoji. Prihodnji orkani se tako ne bodo imenovali Beryl, Helene, Milton ali John, temveč Brianna, Holly, Miguel ali Jake. Orkani imajo imena zaradi varnostnih razlogov, prejšnja sprememba pa je zahtevala, da orkani nimajo le ženskih imen.

Beryl je bila najzgodnejši orkan pete stopnje na Atlantiku od začetka uradnega spremljanja, povzročila pa je veliko škodo v Karibih. Helena in Milton sta povzročila katastrofalno škodo v ZDA. John pa je povzročil smrtonosne poplave v Mehiki. Orkani so poimenovani zlasti zaradi učinkovitejšega zgodnjega opozarjanja na mogoče posledice. Imena spremenijo vsakih šest let, razen če so orkani tako smrtonosni, da njihova imena upokojijo.

Poleg sprememb imen orkanov, je odbor za orkane posodobil operativni načrt za regijo, ki zajema tudi izboljšan informacijski sistem in napovedi do 72 ur pred prihodom orkana. To bo koristno za boljše priprave, saj se orkani pojavljajo pogosteje, prej in tudi pozneje kot nekoč. Lani je bil Atlantik že deveto sezono zapored nadpovprečno orkansko dejaven, vzhodni Pacifik pa je bil podpovprečen.

Nad Atlantskim oceanom je nastalo 18 neviht, ki so jih poimenovali. Enajst od teh je bilo orkanov, pet pa je bilo neviht, ki so napredovale v orkane od tretje do pete stopnje po lestvici Saffir Simpson, z vetrovi nad 178 kilometrov na uro.

Med 1970 in 2021 so bili tropski cikloni (splošen termin, ki vključuje tudi orkane) glavni vzrok človeške in gospodarske škode po svetu. Povzročili so več kot 2000 katastrof. Zgodnje opozarjanje, ki vključuje meterorologe sveta, pa tudi izboljšano krizno upravljanje je precej zmanjšalo število žrtev, gospodarske škode pa vseskozi rastejo, pravijo na WMO.