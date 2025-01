Los Angeles se pripravlja na nove evakuacije zaradi požarov

Po včerajšnjih napovedih o močnem vetru regijo tudi danes zaznamujejo opozorila pred »izjemno nevarnostjo požarov« in »znatnim tveganjem za hitro širjenje ognja«, poroča Guardian.

Vremenoslovci tako opozarjajo na novo, »posebej nevarno vremensko situacijo« v severnem delu Los Angelesa, prebivalci pa se pripravljajo na nove odredbe o evakuaciji zaradi požarov. Hkrati se pričakuje, da bo uradno število smrtnih žrtev zaradi požarov prejšnji teden v Altadeni in Pacific Palisadesu še naraslo. Včeraj so uradniki sporočili, da je v požarih umrlo najmanj 25 oseb, pogrešanih jih je najmanj 24, 18 v požaru Eaton na severovzhodu Los Angelesa in šest v okolici Pacific Palisadesa.

V Los Angelesu in delih okrožja Ventura na severu se soočajo z opozorili pred izjemno nevarnostjo požarov. Uradniki opozarjajo na »znatno tveganje za hitro širjenje ognja« zaradi vetrov Santa Ana, ki dosegajo sunke do 120 kilometrov na uro. Oznaka »posebej nevarna vremenska situacija« se uporablja zelo redko in so jo meteorologi oblikovali za označevanje »skrajnosti med skrajnostmi«. Napovedujejo, da bo veter na nekaterih območjih dosegel skoraj orkansko moč.

»Nočem, da bi ljudje začeli misliti, da je zdaj vse v redu. Ni še v redu,« je na včerajšnji novinarski konferenci dejal šerif okrožja Los Angeles Robert Luna. »V prihodnjih 24 urah bo še vedno zelo nevarno.«

To je četrtič v zadnjih mesecih, da se Los Angeles sooča s »posebej nevarno vremensko situacijo«, pri čemer so vsa tri prejšnja opozorila privedla do večjih požarov, poroča Los Angeles Times.

Raven opustošenja je doslej pretresla regijo, pri čemer se nekateri začenjajo spraševati, kako naj Los Angeles obnovijo in ali morajo skupnosti po vsej Kaliforniji storiti več za prilagoditev tako novih kot obstoječih stanovanj stalni grožnji gozdnih požarov. FOTO: AFP

Do torkovega poldneva je bil požar v Palisadesu 17-odstotno obvladan, pogorelo je 9600 hektarov, požar Eaton pa je bil 35-odstotno obvladan na 5700 hektarih pogorelega območja. Manjši požar Hurst je skoraj popolnoma pogašen, obvladan je 97-odstotno, pogorelo je skoraj 320 hektarov. Novi požar Auto, ki je izbruhnil v ponedeljek zvečer v Venturi, je zdaj popolnoma obvladan in ukazi za evakuacijo ne veljajo več.

25 žrtev, 12.000 objektov

Do včeraj zjutraj so opozorili 84.800 ljudi, da se bodo morda morali evakuirati zaradi nevarnosti požara, medtem ko je 88.000 ljudi še vedno pod trenutnimi odredbami o evakuaciji.

Uničenih je bilo več kot 12.000 objektov. Ocene škode znašajo okoli 250 milijard dolarjev, kar bi lahko pomenilo, da gre za najdražji požar v ameriški zgodovini.

Vendar sta županja Los Angelesa Karen Bass in drugi uradniki – ki so bili deležni kritik zaradi začetnega odziva na požare – izrazili zaupanje, da je regija pripravljena na novo grožnjo. Na pomoč so prišli številni dodatni gasilci iz celotnih ZDA ter iz Kanade in Mehike.

Na tiskovni konferenci je Bassova opisala raven uničenja v delih mesta kot posledico »suhega orkana« in obljubila, da bodo mestni uradniki trdo delali za zmanjšanje birokracije, s katero se bodo morda soočali prebivalci, ko bodo začeli okrevati po požarih, navaja Guardian.

Na pomoč so prišli številni dodatni gasilci iz celotnih ZDA ter iz Kanade in Mehike. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Razsežnost opustošenja je doslej pretresla regijo, pri čemer se nekateri začenjajo spraševati, kako naj Los Angeles obnovijo in ali morajo skupnosti po vsej Kaliforniji storiti več za prilagoditev tako novih kot obstoječih stanovanj stalni grožnji gozdnih požarov.

V požarih je bil uničen arhiv skladatelja Arnolda Schönberga V požarih v Los Angelesu je bilo uničenih vsaj 100.000 partitur pionirskega avstrijsko-ameriškega skladatelja Arnolda Schönberga iz 20. stoletja, poroča BBC. Notno gradivo so hranili v družinskem glasbenem produkcijskem podjetju, ki je prejšnji teden pogorelo v soseski Pacific Palisades. Čeprav niso bili izgubljeni nobeni izvirni rokopisi, je bila glasba v lasti založbe Belmont Music Publishing glavna zbirka partitur, ki so si jih izposojali orkestri in glasbeniki. Direktor Ameriškega simfoničnega orkestra Leon Botstein je dejal, da so bile te partiture »nepogrešljiv vir« za izvajajoče glasbenike. Schönbergov 83-letni sin Larry je povedal, da so notno gradivo hranili v stavbi za njegovo hišo. Obe stavbi sta prejšnji teden pogoreli do tal. Uničeni so bili tudi drugi Schönbergovi spominski predmeti, vključno s fotografijami, pismi in plakati. »Za podjetje, ki se je osredotočalo izključno na Schönbergova dela, ta izguba ne predstavlja le fizičnega uničenja lastnine, temveč tudi globok kulturni udarec,« je v izjavi dejal Larry. Zbirko je opisal kot »bistveno« za glasbenike, ki se zanašajo na »skrbno pripravljene izdaje« očetovega opusa. Arnold Schönberg se je rodil v judovski družini na Dunaju leta 1874. Kot skladatelj je dosegel velik uspeh v Berlinu, preden je leta 1933 zbežal v ZDA, da bi se izognil nacističnemu pregonu.

Nevarna voda

Medtem ko požari še naprej divjajo po Los Angelesu, je več komunalnih podjetij na najbolj prizadetih območjih pitno vodo razglasilo za nevarno, dokler obsežno testiranje ne dokaže drugače. Strupene kemikalije iz požarov lahko prodrejo v poškodovane sisteme pitne vode, pri čemer filtriranje ali prekuhavanje ne pomaga, pravijo strokovnjaki.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v torek sporočil, da je podpisal izvršni ukaz za »pospešitev prizadevanj za okrevanje učencev in družin, razseljenih zaradi požarov v Los Angelesu«, kar je lahko deloma odziv na stalno politično nezadovoljstvo s počasnim ponovnim odpiranjem šol v delih Kalifornije na vrhuncu pandemije covida-19.

FOTO: AFP

Prebivalci Los Angelesa so se na uničenje odzvali s podporo žrtvam požarov in gasilcem, ki dan in noč delajo, da bi preprečili širjenje požarov v gosto poseljena mestna območja. Nekateri neformalni zbirni centri so bili preplavljeni s prispevki, restavracije in butiki z oblačili, po vsem mestu pa ponujajo brezplačne obroke za reševalce in brezplačna oblačila za ljudi, ki so izgubili domove.

Za pomoč Zvezne agencije za upravljanje v izrednih razmerah (FEMA) je zaprosilo približno 40.000 ljudi. Agencija je doslej zagotovila več kot osem milijonov dolarjev za takojšnje potrebe, je dejal Robert Fenton, regionalni upravitelj za regijo FEMA.

Odhajajoči predsednik Joe Biden je dejal, da bo zvezna vlada v prvih 180 dneh krila sto odstotkov stroškov gašenja požarov in okrevanja, vendar je Fenton opozoril, da to ne pomeni, da bo FEMA krila sto odstotkov stroškov posameznih družin.

Uničenih je bilo več kot 12.000 objektov. Ocene škode znašajo okoli 250 milijard dolarjev, kar bi lahko pomenilo, da gre za najdražji požar v ameriški zgodovini. FOTO: AFP

Tožba proti elektroenergetskemu podjetju

Medtem ko se gasilci še naprej borijo z ogromnimi požari, so prebivalci in poslovneži na območju Pasadene začeli vlagati tožbe proti elektroenergetskemu podjetju Southern California Edison. Tožniki trdijo, da je nekatera oprema podjetja zanetila požar Eaton. Njihove tožbe navajajo številna pričevanja, da je vznožje prenosnega stolpa Southern California Edison zagorelo, preden so se začeli širiti gozdni požari.

V izjavi z dne 12. januarja je podjetje navedlo, da podatki s stolpa niso pokazali »nobenih prekinitev ali operativnih/električnih anomalij v 12 urah pred poročanim začetkom požara«, in opozorilo, da je od zavarovalnic prejelo obvestila o ohranitvi dokazov. Podjetje je navedlo, da je na območju požara Hurst našlo podrt vodnik – vendar je dejalo, da morebitna povezava s požarom ni jasna.

Uradniki so prav tako naznanili aretacije devetih ljudi, ki so osumljeni plenjenja evakuiranih domov v soseskah požarov Palisades in Eaton, vključno z enim, iz katerega je bila odtujena nagrada emmy.

Načelnik policije Los Angelesa Jim McDonnell je dejal, da so aretirali tri osebe zaradi suma požiga, čeprav nobeden od poskusov ni povzročil resnega požara.

V okrožju Los Angeles, ki ima skoraj deset milijonov prebivalcev, je bilo doslej okoli 50 aretacij zaradi plenjenja, nezakonitega letenja z droni, ki bi lahko motili gasilska letala, kršitev policijske ure in drugih prekrškov, je dejal šerif okrožja Los Angeles Luna.