Petrol na Hrvaškem: Zagon vetrne elektrarne je edinstvena zgodba o uspehu

Petrol že 80 let postavlja temelje napredka in inovativnosti v naši širši regiji. S pogumom, ustreznim pristopom in zagnanimi strokovnjaki črtajo pot za prihodnje generacije. Z uspešnimi projekti odlično združujejo energetsko raznolikost in hkrati samozavestno uresničujejo pomembno zavezo trajnosti.

V Evropi se delež energije, proizvedene iz vetrnih elektrarn, povečuje in Petrol te smernice zasleduje na Hrvaškem. S postavitvijo vetrnega parka Ljubač so dokazali, da je Petrolova vizija osredotočena tudi na vetrno energijo. Park namreč s svojo močjo oskrbuje 30.000 gospodinjstev, vso proizvedeno električno energijo pa oddaja neposredno na trg. Elektrarno sestavlja devet vetrnic, vsaka z močjo 3,6 megavata, letna proizvodnja pa je od 90 do 95 gigavatnih ur. Projekt je avgusta 2021 začel poskusno obratovati, aprila 2022 pa je bil tudi uradno zagnan.

Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol zdaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, sestavljeno iz devetih turbin. Vsaka prinaša 2,3 megavata nazivne moči in zadostuje za 15.000 povprečnih gospodinjstev. Skupaj z vetrno elektrarno Ljubač zagotavljata energijo za kar 45.000 povprečnih gospodinjstev.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol. Večino tovrstnih projektov uresničujejo predvsem na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode.

Kdo stoji za uspešnimi projekti, osredotočenimi na zeleno prihodnost, torej v proizvodnjo elektrike iz vetrnih, sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn?

Ste inovator? Imate pogum za spremembe? Ste radovedni in se ne bojite novih izzivov? Pridružite se Petrolovi ekipi, ki skrbi za uresničitev projektov zelenega prehoda!

»Delo pri tako pomembnem projektu je zelo velika odgovornost«

Za številnimi uspešnimi projekti, s katerimi Petrol drži obljubo o ogljično nevtralnih rešitvah, stojijo posamezniki. Petrolova ekipa, sestavljena iz različnih strokovnjakov, usmerja trende s področja zelene energije.

Predstavljamo vam eno od strokovnjakinj, ki gradi trajnostno prihodnost pri Petrolu. Aldijana Asanovski, skrbnica produktnih skupin na oddelku obnovljivih virov energije na Petrolu, je odigrala pomembno vlogo pri gradnji vetrnega parka Ljubač: »Gradnja vetrnega parka je enako kot sajenje dreves prihodnosti. Danes vloženi trud pripomore k boljši prihodnosti.« Skupaj z ekipo sodelavcev je poskrbela, da je projekt postal zgodba o uspehu.

In kako poteka delo s tako zahtevnimi projekti? »Tipičen delovni dan vključuje usklajevanje različnih deležnikov pri delu s projekti, pripravo dokumentacije in finančnih vidikov projekta.« Čeprav je njen delovnik dinamičen in poln izzivov, je hkrati tudi izpolnjujoč, saj je del projektov, ki prispevajo k trajnostnemu prehodu. »Delo pri tako pomembnem projektu pomeni zelo veliko odgovornost, a hkrati je to tudi izjemna priložnost, da se lahko izkažeš,« pojasnjuje in dodaja, da je največji izziv pri takšnih projektih usklajevanje trajnostnih ciljev z realnimi tehničnimi, ekonomskimi in regulatornimi omejitvami. Kljub temu je ekipa s svojo predanostjo in strokovnostjo premagala ovire in zagotovila uspešno izvedbo projekta. »Največja zmaga tega projekta je bila pravočasna pridobitev vse potrebne dokumentacije in vsekakor tudi tisti občutek, ko vidiš, kako začne vetrni park prvič proizvajati energijo.«

Aldijana Asanovski pravi, da je bila glavna sila vetra pri projektu Ljubač ekipa predanih strokovnjakov. FOTO: Petrol

Nič od tega ne bi bilo možno brez usklajene in vizionarske ekipe sodelavcev, s katerimi uresničuje še tako kompleksne trajnostne projekte. »Glavna sila vetra pri projektu Ljubač je bila zagotovo ekipa predanih strokovnjakov,« poudarja Asanovski. »Zagonski veter nam je dala naša medsebojna podpora. Ekipa, s katero sodelujem, je izredno motivirana, strokovna in zabavna.«

In prav ekipa je tista, ki jo pri delu najbolj navdihuje in jo poganja naprej. »Pri mojem delu mi je najbolj všeč, da lahko sodelujem z res super ekipo, ki je strokovno podkovana, se zelo dobro razumemo in si pomagamo pri soustvarjanju boljše prihodnosti.« Ob vseh izzivih, priložnostih in dosežkih so v ekipi Petrola našli tudi številne priložnosti za rast in razvoj.

Dobra ekipa je srce vsakega podjetja in na Petrolu zavzeto skrbijo za dobro počutje in optimalne razmere dela za svoje time. Vsak član verige je pomemben, zato Petrol ponuja edinstveno priložnost za razvoj kariere v eni izmed najobetavnejših industrij prihodnosti. Temu pritrjuje tudi Aldijana Asanovski, ki spodbuja posameznike strokovnjake, da poiščejo svojo priložnost v Petrolovi ekipi strokovnjakov, ki aktivno sodelujejo v različnih trajnostnih projektih. »Zakaj je Petrol top delodajalec za trajnostne strokovnjake? Ker tu soustvarjamo pravo energetsko revolucijo. Petrol je odlična izbira, saj strokovnjakom omogoča delo s projekti, ki imajo vpliv na družbo in okolje. Pri trajnostnih projektih Petrola iščemo posameznike, ki so motivirani, inovativni in pripravljeni sprejemati izzive. Si želite delati pri projektih, ki spreminjajo svet? Morda ste prav vi naslednji član naše ekipe!«

Aldijana Asanovski: "Vsakomur, ki si želi delati v tem sektorju, bi svetovala, naj se pripravi na izredno dinamično in izzivalno pot. " FOTO: Petrol

Petrol se kot celovit energetski ponudnik uveljavlja ne le pri proizvodnji električne energije, temveč tudi na področjih trgovanja z energenti in trajnostne mobilnosti. »Največja prednost Petrola je njegova celovita prisotnost v energetskem sektorju in zmožnost razvoja raznolikih energetskih rešitev, vključno s trgovanjem z električno energijo in energenti, proizvodnjo električne energije ter seveda trajnostno mobilnostjo.«

Petrol ponuja pravo okolje za vse, ki iščejo raznolikost v priložnosti za karierno rast: »Vsakomur, ki si želi delati v tem sektorju, bi svetovala, naj se pripravi na izredno dinamično in izzivalno pot, na kateri se bo imel priložnost vsak dan naučiti kaj novega,« sklene in tako tudi oriše vse prednosti sodelovanja v tako napredni in uspešni družbi.

Vas zanima kariera v okviru trajnostnega prehoda na Petrolu? Če ste kdaj razmišljali o karieri v trajnostnih projektih, ste na pravem mestu! Tudi zato, ker je Petrol na čelu trajnostnih inovacij, ki bodo v prihodnje zahtevale še dodatno krepitev strokovnjakov trajnostnega prehoda. Ste med njimi tudi vi? PRIDRUŽITE SE TRAJNOSTNIM PROJEKTOM NA PETROLU

Naročnik oglasne vsebine je Petrol