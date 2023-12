Več kot bencinski servis: Petrol postavlja nove standarde

Na Petrol se večinoma zapeljemo, da dotočimo gorivo, zbiramo Zlate točke in naredimo hitre nakupe – pa naj bo to mleko, ki ga je zmanjkalo za slastno večerjo, pripomočki za osebno nego, pijača za zabavo ali šampon, s katerim bomo umili svojega jeklenega konjička. Na Petrolu se lahko na hitro prav dobro okrepčamo – s sočnim sendvičem, pico, celo hamburgerjem ali hot dogom in vse to po super ceni.

Toda zgodba, ki jo piše družba Petrol, je veliko širša in ima velik vpliv na različna področja našega vsakdana. Ste kdaj opazili na primer sončno elektrarno na strehi bencinskega servisa? Tam ne stoji po naključju, saj so prav sončne elektrarne postale eden od številnih projektov in izzivov, s katerimi nas želijo popeljati v boljši jutri.

Prihodnost v znamenju trajnosti

Morda niste vedeli, ampak Petrol se med drugim močno zavzema za prehod v nizkoogljično družbo in razvoj novih tehnologij, s katerimi bodo preoblikovali ustaljene načine proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. O zeleni energiji danes veliko pišemo in govorimo, toda Petrol se je na to pot podal s konkretnimi spremembami – tudi s postavitvijo sončnih elektrarn na strehe Petrolovih prodajaln.

FOTO: Petrol

Prihodnost, ki jo zasledujejo, je torej tudi v znamenju sončne energije, ki postaja zvezda trajnostnega preobrata.

Sončna energija ni več le prihodnost, ampak postaja nepogrešljiv del naše sedanjosti. Trajnostna miselnost prehaja iz abstraktnih konceptov v konkretne korake, ki jih podjetja sprejemajo za zmanjšanje svojega ekološkega odtisa. Petrol kot vodilno energetsko podjetje vodi to pot trajnostne preobrazbe tudi s postavitvijo sončnih elektrarn na svojih prodajnih mestih.

Petrol je družbi s svojo strategijo razvoja do leta 2025 obljubil, da bo soustvaril zeleno prihodnost in pomembno prispeval k zaščiti okolja, v katerem živimo. Cilj je zmanjšati ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 %, pri čemer je kar 35 % vlaganj namenjenih projektom energetske tranzicije.

Zakaj prav sončna energija

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, kot so sonce, veter in voda, je postala ključna točka v globalni energetski tranziciji. Poleg zmanjšanja emisij CO 2 ima ta premik tudi številne druge pozitivne učinke, med njimi zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in spodbujanje energetske neodvisnosti.

Družba Petrol se je v teh prizadevanjih odločila za konkreten korak, s katerim bo prispevala k bolj čisti Sloveniji. S projektom Petrol Green namreč postavlja nove standarde na tem področju. Gre za jasno strategijo, razdeljeno v več faz, ki predvideva postavitev sončnih elektrarn na strehe prodajnih mest in drugih objektov po vsej Sloveniji.

Projekt, ki je bil zagnan leta 2022, je le del Petrolovih strateških trajnostnih ciljev, ki predvidevajo upravljanje, gradnjo in razvoj elektrarn iz obnovljivih virov vetra, sonca in vode na različnih lokacijah v regiji. Tako bodo vzpostavili različne mehanizme, s katerimi bodo izkoriščali potencial naravnih virov energije. Seveda vedno s spoštljivim odnosom do okolja.

Sončna elektrarna na prodajnem mestu Poljčane. FOTO: Petrol

Vzpostavitev sončnih elektrarn na prodajnih mestih ni le naložba v trajnost, temveč tudi odgovor na rastoče zanimanje tako lokalne skupnosti kot posameznikov za trajnostno oskrbo z energijo. Naša družba postaja vse bolj ozaveščena o vplivu svojih odločitev na okolje in tudi potrošniki vedno bolj podrobno raziskujejo podjetja, s katerimi sodelujejo, ali delujejo odgovorno in trajnostno.

Kje so Petrolove sončne elektrarne

Prvi dve sončni elektrarni so zagnali na prodajnem mestu Poljčane in prodajnem mestu Maribor – Na Poljanah, iz meseca v mesec pa jih je vse več – do konca leta bodo sončni paneli nameščeni že na 102 prodajnih mestih po Sloveniji.

Rezultat projekta je izjemen: 4,49 MW zelene električne energije in 2275 ton emisij manj.

Z namestitvijo sončnih panelov bodo tako poskrbeli, da bo energija, ki pomaga napajati Petrolova prodajna mesta, pridobljena iz okolju prijaznih trajnostnih virov. To bo na eni strani pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov emisij CO 2 , hkrati pa bodo s tem zagotovili do 50-odstotno energetsko samozadostnost prodajnih mest.

Sončne elektrarne na Petrolovih prodajnih mestih bodo imele še eno zelo pomembno vlogo: ta električna energija bo nepogrešljiv pogon tudi za vse e-polnilnice in baterijske hranilnike, ki so že oz. še bodo postavljeni na Petrolovih prodajnih mestih.

Sončna energija na prodajnih mestih Petrola ne pomeni le prehoda na obnovljive vire, temveč tudi krepitev energetske samozadostnosti. To je ključna točka v poslanstvu Petrola, ki si prizadeva ne le za zmanjšanje lastnega ogljičnega odtisa, temveč tudi za spodbujanje energetske neodvisnosti svojih prodajnih mest. Z vsako nameščeno sončno elektrarno se odpirajo vrata bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. V času, ko se svet sooča z izzivi podnebnih sprememb, postaja proizvodnja energije iz obnovljivih virov ključna točka v globalni energetski tranziciji.

Sončna elektrarna na strehi prodajnega mesta v Vipavi. FOTO: Petrol

V prihodnosti vse več naložb v trajnostne inovacije

Z optimizacijo upravljanja energije in z zniževanjem stroškov obratovanja bo družba Petrol učinkovito uresničila zastavljene cilje strategije, saj bodo privarčevana sredstva lahko usmerili v investiranje za nove energetske in trajnostne projekte.

Projekt Petrol Green bo močno prispeval tudi k uresničevanju skupne strategije Evropske unije, ki predvideva podnebno nevtralnost do leta 2050, vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %.

Za izvedbo omenjenih treh faz bo Petrol prejel nepovratna sredstva, in sicer na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol