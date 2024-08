Pisane travnike izgubljamo vsepovsod, gori rdeča luč

V nadaljevanju preberite:

Pisani vrstno pestri travniki našega otroštva nezadržno izginjajo, z njimi pa ne le lepota tipične slovenske kmetijske krajine, temveč tudi ekosistemske storitve, ki jih ponujajo, med drugim opraševanje in nadzor nad škodljivimi organizmi. So tudi vir potencialnih novih zdravil in živa genska banka, v prvi vrsti pa naša hrana v obliki mesa in mleka.

Koliko vrstno bogatih, »pisanih« travnikov je še ostalo, ni znano, ker v Sloveniji niso kartirana vsa naravovarstveno pomembna travišča. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2000 trajnih travnikov in pašnikov okoli 285.000, leta 2020 pa okoli 271.000 hektarov. Podatke o tipih travišč in pašnikov imamo le za nekatera območja, ki ležijo pretežno v naravovarstvenem omrežju Evropske unije Natura 2000. Tam je največ naravovarstveno pomembnih travišč na primorskem krasu, Trnovskem gozdu, Nanosu, v predgorju Snežnika, notranjskem trikotniku, na Cerkniškem jezeru, Kočevskem, Pohorju, Kozjanskem, v Halozah, na Ljubljanskem barju in Goričkem.

Njihovo stanje ohranjenosti se spremlja na več načinov v šestletnih intervalih. Zadnji podatki kažejo, da je pri večini naravovarstveno pomembnih tipov gorskih travnikov stanje tako po velikosti kot po specifičnih lastnostih, strukturah in procesih ugodno, pri nižinskih travnikih pa neugodno, so povedali na ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP).

Evropske države so po direktivah o habitatih in o pticah dolžne zagotavljati dobro stanje naravovarstveno pomembnih travnikov na območjih Nature 2000 ali pa preprečiti njegovo slabšanje. Sloveniji to ne uspeva. Zaradi nedoseganja ugodnega stanja travniških vrst ptic in metuljev ter travniških habitatnih tipov na šestih območjih Nature 2000 ji je evropska komisija leta 2019 poslala opomin, letos pa še obrazloženo mnenje, ki je zadnji korak pred tožbo na sodišču EU. MNVP je avgusta komisiji poslalo dodatna pojasnila, kako bo stanje popravilo, na našo prošnjo za dokument se še niso odzvali. A dobro obveščeni viri pravijo, da bo ministrstvo komisijo težko prepričalo.