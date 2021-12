Plastiki za enkratno uporabo je odklenkalo

V nadaljevanju preberite:

Po zakonu je v Sloveniji prepovedano dajati na trg proizvode iz oksorazgradljive plastike in plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so slamice, vatirane palčke, jedilni pribor, krožniki, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov ter posode za živila iz ekspandiranega polistirena. Predvidene kazni so kar zasoljene. Če bi pravna oseba ali samostojni podjetnik te izdelke kljub prepovedi vseeno prodajal, znašajo globe od 700 evrov do 15 tisoč evrov.