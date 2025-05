Podnebni zakon čaka na obravnavo od decembra lani

V nadaljevanju preberite:

»Podnebni svet ne vidi razloga, da podnebni zakon, ki ga država, državljani in gospodarstvo nujno potrebujemo, ne bi bil obravnavan in sprejet,« je sklep podnebnega sveta, posvetovalnega telesa vlade. Zakon je namreč prestal široko javno posvetovanje, več krogov medresorskih posvetovanj, bil umeščen na sejo vlade, na njej pa brez pravega pojasnila umaknjen. Tudi na ministrstvih se bojijo, da je to vpliv volitev prihodnje leto.

Podnebni svet je 12. maja na seji izrazil globoko zaskrbljenost, ker vlada prelaga obravnavo podnebnega zakona, ki je bil predložen v obravnavo vladi že 11. decembra lani. Pred tem je zakon do 15. novembra 2023 prestal široko javno posvetovanje in več krogov medresorskih posvetovanj. Tudi podnebni svet je decembra 2023 poslal vladi pripombe, zato ne vidi razloga za zavlačevanje pri sprejemanju.