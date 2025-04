Drv ne damo, bencina pa tudi ne

V nadaljevanju preberite:

Podnebno, podnebni in zeleni prehod so postale skoraj psovke, ki se jih je treba na vsak način izogniti, čeprav je podnebni zakon ena najpomembnejših nalog koalicije. Ne zgolj sedanje, saj bi vsaka morala prenesti tri evropske direktive, tudi o trgovanju z emisijami, v dveh letih pa tudi enotno evropsko ceno pravic do emisij. Ne nazadnje tudi evropska komisija za junij napoveduje evropski podnebni zakon.

Podobno kot pri drveh, ki jih ne damo, gre tudi pri nasprotovanju podnebnemu zakonu za globoko nerazumevanje.