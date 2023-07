Potočnik: Študija o vplivu nutrij je bila strokovna in neoporečna

Tina Gaber, partnerka premierja Roberta Goloba, in borka za pravice živali je na družbenih omrežjih objavila video, v katerem, kot pravi, govori o »resničnem ozadju načrtovanega poboja nutrij«. Njen video je sprožil številne negativne odzive.

Med drugim se je odzval dr. Hubert Potočnik iz Biotehniške Fakultete, ki je za Dnevnik povedal, da se mu zdi »žaljiva na osebni, strokovni in institucionalni ravni«. Vplivnica Tina Gaber je namreč odgovornost za izlov nutrij pripisala projektni nalogi, ki jo je dr. Potočnik pripravil o naravovarstvenem vplivu nutrij.

Priznanega biologa v videu obtoži, da je s študijo ustvaril podlago za sistemsko korupcijo, saj so v projektni nalogi zaobjeti različni vidiki, med drugim tudi finančni. Potočnik odgovarja, da je bila študija, ki so jo pripravili pred štirimi leti, strokovna in profeisonalno neoporečna. Zanikal je, da bi študija komur koli dajal delo in denar, v skladu z razpisom so pač morali tudi oceniti stroške šestletnega intenzivnega odlova nutrij in pižmovk za področje Krajinskega parka Ljubljansko barje – kdorkoli bi že to počel in če bi počel.

Nutrija je že desetletja v Sloveniji lovna vrsta

»To so seveda drage stvari, kar smo v študiji izpostavili tudi na primerih iz tujine, kjer so bili stroški povezani z izločanjem populacij nutrij tudi nekaj 10 milijonov evrov. Nutrija pa je, kot globalno prepoznana invazivna vrsta in divjad, v Sloveniji že desetletja lovna vrsta,« je bil jasen dr. Potočnik.

Tina Gaber je biologu očitala konflikt interesov, saj je ta član strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije. Zaradi omembe financ v nalogi obtoži dr. Potočnika, da je ustvaril pogoje za sistemsko korupcijo. Prav tako obtoži lovce, da se bodo okoristili z ukrepom.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V ponedeljek predaja podpisov

Spomnimo, Tina Gaber je že maja objavila video z nutrijami in pozvala k podpisu peticije proti pomoru nutrij. V ponedeljek pa so, kot je poročal STA, predstavniki 20 društev in organizacij ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na odlov, ki naj bi se začel konec meseca oz. v začetku avgusta.

Kot je ob predaji podpisov v imenu nasprotnikov odlova povedala predstavnica Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) Adria v Sloveniji Nevenka Lukić Rojšek, želijo s podpisi dokazati, da pomembne del slovenske javnosti ne podpira nasilnih kratkoročnih rešitev za probleme sobivanja človeka z drugimi živimi bitji v Sloveniji.

»Iztrebljanje ni rešitev, je problem sam po sebi, saj utrjuje prepričanje, da lahko človek z nasiljem ohranja dominantni položaj izkoriščevalca narave. Dokler se zavračajo številni drugi ukrepi, ki bi jih morala omogočiti država, pozivanje k celovitem odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja samo zato, da se upraviči delovno mesto in plačo s pridobitvijo sredstev iz skupnih skladov, nikakor ni upravičeno,« je poudarila.

Predstavniki 20 slovenskih društev pristojno ministrstvo poleg tega, da takoj razglasi moratorij na celovit odlov nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje, po besedah Lukić Rojšek pozivajo tudi k temu, da prevzame pobudo za čimprejšnjo vzpostavitev dialoga v obliki delovne skupine, ki bo v najkrajšem času opravila »analizo stanja na podlagi objektivnih informacij ter brez političnih pritiskov oblikovala realistične in naravi ter ljudem prijazne rešitve«.

Ob tem se zavzemajo tudi za čimprejšnji sprejem novele zakona o zaščiti živali ter da bi vlada in DZ v široki javni razpravi »spodbudila boljšo informiranost o čutečih bitjih in družbeni konsenz o tem, kaj narava sploh je in kakšne odgovornosti, ne dolžnosti imamo ljudje do nje«.