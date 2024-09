Premik od okoljskih h gospodarskim ciljem kmetijstva

V nadaljevanju preberite:

Kmetijski resor je Ursula von der Leyen dodelila članu EPP, Luksemburžanu Christophu Hansnu. Evropski poslanec od leta 2018 izhaja iz kmečke družine, njegova sestrična je luksemburška ministrica za kmetijstvo. Resor se bo po novem imenoval kmetijstvo in hrana (prej kmetijstvo in razvoj podeželja) ter bo spadal v pristojnost izvršnega podpredsednika za kohezijo in reforme. To kaže na premik poudarka od okoljskih h gospodarskim ciljem kmetijstva ter zagotavljanju prehranske varnosti in suverenosti.

Preberite še, kdo so komisarski kandidati za zdravje, okolje ter nov resor, ribištvo in oceane.