Svet EU je sprejel seznam komisarskih kandidatov

Svet EU je v četrtek v dogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sprejel seznam kandidatov, ki jih Evropskemu parlamentu predlaga v imenovanje za člane prihodnje komisije. Seznam, na katerem je tudi slovenska kandidatka Marta Kos, bodo zdaj posredovali Evropskemu parlamentu, ki bo lahko začel postopek potrjevanja kandidatov.

Potem ko je slovenska vlada v četrtek popoldne kot zadnja med članicami v Bruselj poslala kandidaturo nekdanje diplomatke Marte Kos, je Svet EU v dogovoru s predsednico komisije pripravil in po pisnem postopku kasneje tudi potrdil seznam oseb, ki jih predlaga za člane komisije z mandatom do 31. oktobra 2029.

Na seznamu so poleg Marte Kos še komisarski kandidati in kandidatke 24 drugih članic in Kaja Kallas iz Estonije, ki jo je Evropski svet konec julija imenoval za visoko zunanjepolitično predstavnico unije, so sporočili iz Sveta.

Zdaj bo Svet EU, v katerem so zastopane države članice, seznam posredoval Evropskemu parlamentu, ki bo tako lahko začel postopek potrjevanja kandidatov. Najprej bo parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledal njihove izjave o interesih.

Kandidate, pri katerih ne bo ugotovil konflikta interesov, bodo nato zaslišali pristojni parlamentarni odbori, kar bi se lahko zgodilo sredi oktobra ali v začetku novembra.

Za uspešno opravljeno zaslišanje morajo kandidata podpreti koordinatorji političnih skupin, ki imajo v odboru najmanj dve tretjini članov. Če ne zbere zadostne podpore, lahko kandidatu pošljejo dodatna vprašanja ali pa ga povabijo na dodatno zaslišanje. Če tudi nato ne zbere dvotretjinske podpore, o njem glasujejo vsi člani odbora oziroma odborov, ki so ga zaslišali. Za potrditev potrebuje navadno večino.

Na koncu bodo morali celotno komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen evroposlanci potrditi še na plenarnem zasedanju. Uradno pa bo nato s kvalificirano večino novo komisijo imenoval Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji članic.

Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko nova Evropska komisija, v kateri bo glede na trenutni predlog 11 žensk in 16 moških, delo začela že 1. novembra, verjetneje pa 1. decembra. V primeru večjih zapletov na zaslišanjih v parlamentu bi lahko mandat nastopila še kasneje.