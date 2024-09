Novi režim pod Ursulo von der Leyen

V nadaljevanju preberite:

Ursula von der Leyen si želi, da bi druga evropska komisija pod njenim vodstvom začela delovati čim prej. V njenem štabu ugotavljajo, da bi lahko začeli delati že 1. novembra. A vse je odvisno od evropskega parlamenta in njegovih postopkov. Preverjanje, ali pri komisarskih kandidatih obstaja konflikt interesov, in njihova zaslišanja v parlamentarnih odborih želijo opraviti čim bolj temeljito. To zahteva čas.

Nemška krščanska demokratka je strukturo svoje komisarske ekipe pripravila na podlagi izkušenj iz prvega mandata in skladno s prednostnimi nalogami EU. Tudi internih kritikov se je rešila. Nastal je zapleten in ne najbolj pregleden sistem pristojnosti za posamezna področja. Tudi resor širitve, ki je predviden za Marto Kos, je robusten.