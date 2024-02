Pri Postojni se je v naravo izlila večja količina gnojnice

Iz Civilne zaščite za Notranjsko so sporočili, da se je včeraj okrog 17.30 na Studencu pri Postojni zgodila ekološka nesreča, in sicer izlitje večje količine goveje gnojnice iz kmetijskega obrata ekološke kmetije Žgajnar.

O nesreči so obvestili in aktivirali ustrezne službe, policijo, civilno zaščito in NIJZ. Lastnik kmetije je takoj po dogodku začel s sanacijo stanja, a se je kljub temu precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici.

Poveljnik CZ za Notranjsko Sandi Curk je dejal, da gre vsekakor za večjo ekološko nesrečo. FOTO: Sandi Curk

Pri CZ za Notranjsko so poudarili, da dogodek predvidoma ne bo vplival na kakovost pitne vode iz izvira Malenščice v Malnih pri Planini za občane Postojne in Pivke, vendar se za uporabo vode iz vrtin na območju nesreče izvede previdnostni ukrep, da se do nadaljnjega voda iz teh vrtin ne uporablja za individualno uporabo.