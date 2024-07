Pri Šibeniku izbruhnil obsežen požar

Na območju Skradina pri Šibeniku je zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki ga gasi 82 gasilcev z 32 gasilskimi vozili ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Požar še ni pod nadzorom, gasilci pa so osredotočeni na obrambo hiš pred ognjem, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

Ogenj je izbruhnil nekaj pred deveto uro v enem od naselij na območju Skradina. Zajel je travo, nizko rastlinje in borov gozd, gasilci pa ga aktivno gasijo.

»Razmere so težke. Osredotočeni smo na obrambo hiš in preprečevanje tega, da bi se ogenj razširil na drugo stran ceste,« je sporočil poveljnik šibeniške intervencijske enote nekaj po 12. uri.

Po informacijah s terena, na katere se sklicuje lokalni portal Šibenski.hr, je ogenj že dosegel območje dveh bližnjih naselij Bratiškovci in Plastovo. V Bratiškovcih je menda zgorel eden od objektov, domnevno stara, zapuščena hiša, županijski gasilski poveljnik pa je za portal potrdil, da razmišljajo o evakuaciji tamkajšnjega doma za rehabilitacijo.