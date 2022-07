Pri zavračanju projektov lahko pomagajo družboslovci

V nadaljevanju preberite:

Pri zadržku »ne na mojem vrtu« (Nimby), ki lahko zavre ali celo ustavi posamezne projekte, bi investitorji lahko bolj upoštevali izsledke in metode družboslovnih znanosti, pravi dr. Patrick Devine-Wright. Po ugotovitvah so namreč projekti uspešnejši, če je lokalna skupnost polno vključena vanj, ne izločena, čeprav investitorji pogosto menijo, da je to bližnjica do izvedbe projekta, denimo daljnovoda, hidroelektrarne ali vetrnega parka.