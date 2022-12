Pridelovalci v sodobnih rastlinjakih združili moči za večjo samooskrbo

V nadaljevanju preberite:

Stopnja samooskrbe s sadjem in zelenjavo se je lani zaradi slabih vremenskih razmer znižala na vsega 14 (pri sadju) oziroma 43 odstotkov (pri zelenjavi). Če hočemo v Sloveniji pridelati več sadja in zelenjave, bo proizvodnjo treba prilagoditi vse večji vremenski spremenljivosti, ki je posledica podnebnih sprememb. S ciljem povečati pridelavo sadja in zelenjave v rastlinjakih in zagotoviti ponudbo skozi vse leto je bilo oktobra pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij ustanovljeno Združenje pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih. V njem se je povezalo pet podjetij večinoma iz pomurskega bazena, za predsednika pa je bil izvoljen Drago Belec iz podjetja Cornus.