Prihaja prava sanacija vodotokov, nekaj tudi sonaravne

»Rekam smo vzeli prostor, pozidali večino prej razlivnih območij, povečali smo pretočnost strug in dobili poplave, ki prej niso bile lastne rekam,« je glavne težave slovenskega upravljanja z vodami nanizala Darja Matjašec iz Biotehniške fakultete. V načrtu pa so na naravi temelječe rešitve, ki pomenijo povsem drugačen pogled na vode. Tudi zato bo obravnava voda morala postati multidisciplinarna, izobraževati in nadzorovati pa bo treba tudi izvajalce del.

Sonaravne rešitve večinoma ne učinkujejo takoj, projekti pa so dražji kot kamenje v betonu, vendar ne v celem življenjskem krogu, ko prinesejo številne koristi, vzdrževanje pa je cenejše, je na prvem posvetu Direkcije za vode (sledila bosta še dva, drugi letos jeseni, tretji prihodnje leto spomladi) opozorilo več strokovnjakov za vode. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je opozoril, da bo treba dopolniti strategije in doktrine, saj imamo tako poplave kot suše. »Desetletja nismo dobro vzdrževali voda, denar je bil namenjen hidroelektrarnam in drugim namenom,« pravi Novak in dodaja, da z betonom samo pospešujemo vodo, kar ni prava rešitev.