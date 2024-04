Prizadete predvsem kmetijske rastline na Notranjskem in Krasu

Po prvih zbranih informacijah s terena so škodo zaradi jutranje pozebe v zadnjih dneh imeli kmetje na Notranjskem in ponekod na Krasu, med prizadetimi kmetijskimi rastlinami pa so sadno drevje, orehi in trta, je za STA povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Popisovanje škode sicer še poteka.

Kot je pojasnil Žveglič, strokovne službe zbornice točne podatke o škodi na terenu še vedno zbirajo, bolj jasno sliko o njenem obsegu pa bodo imeli v dnevu oz. dveh.

Po prvih podatkih so v nižjih predelih Notranjske in Krasa, kjer je bilo v zadnjih dneh precej mrzlo, temperature so padle tudi pod ničlo, pozebli orehi, sadno drevje, ponekod na Krasu tudi trta.

Posledice bodo lahko vidne tudi kasneje

Posledice na rastlinah zaradi nizkih temperatur bodo po Žvegličevih besedah lahko vidne tudi pozneje, ko bo cvetenje rastlin še bolj intenzivno in se bodo začeli formirati plodovi.

Zaradi napovedi Agencije RS za okolje, ki je v zadnjih dneh opozorila na možnost jutranje pozebe in s tem povečano tveganje za morebitne poškodbe na kmetijskih rastlinah, so strokovne službe KGZS izdale tudi tehnološka navodila za zaščito pred pozebo.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot so zapisali v navodilih, je občutljivost na nizke temperature v prvi vrsti odvisna od razvojne faze sadnega drevja in stanja prehranjenosti ter kondicije dreves. Zlasti je pomembna uravnotežena oskrba z dušikom in kalijem v preteklem letu. Čezmerno gnojenje z dušikom pa povečuje občutljivost za pozebo. Sadno drevje lahko pred pozebo zaščitimo tudi z različnimi kombinacijami foliarnih gnojil in biostimulatorjev, so še navedli.

Žveglič je dejal, da se sadjarji zelo poslužujejo metod obrambe proti pozebi, a je na koncu »narava vedno nad nami«.

Strokovne službe zbornice imajo v teh dneh veliko dela tudi zaradi kampanje oddaje zbirnih vlog za subvencije v kmetijstvu. Ta je stekla prejšnji teden in bo trajala do 10. julija. Žveglič upa, da bodo v prihodnjih letih s kampanjo začeli bolj zgodaj, da bodo lahko imeli svetovalci več časa za obiske kmetij in svetovanja.