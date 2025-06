Projektu reševanja risov najprestižnejši evropski nagradi za naravovarstvo

V nadaljevanju preberite:

Projekt Life Lynx, ki je pred ponovnim izumrtjem rešil rise v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah, je danes prejel najprestižnejši evropski nagradi s področja naravovarstva. Strokovna komisija nagrad Life 2025 ga je prepoznala kot najboljšega od treh finalistov v kategoriji Narava in biodiverziteta. Prav tako mu največ glasov v spletnem glasovanju dali evropski državljani, s čimer si je prislužil nagrado Državljan Evrope.

Da so se risi, ki so bili v okviru projekta Life Lynx preseljeni v Dinaride in Alpe, v slovenskih gozdovih lepo udomačili in prepletli z domačo populacijo, kažejo vse pogostejša opažanja te sicer skrivnostne divje mačke in njihovi posnetki, ki krožijo po družabnih omrežjih. Navdušujoči rezultati dveh projektov reševanja risov so po novem predstavljeni tudi v seriji znanstvenih člankov.

Nekaj poudarkov: večina preseljenih risov se je uspešno vključila v populacijo, več kot polovici se je uspelo razmnoževati, število risov v Sloveniji se je podvojilo in na splošno so bolj zdravi kot pred preselitvami.