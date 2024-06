Protest kmetov ali skrajne desnice

Konvoji kmetov na traktorjih, ki so v Belgijo prišli iz več evropskih držav, so zgodaj popoldne krenili izpred okolice bruseljske znamenitosti, Atomiuma, proti središču Bruslja. V evropski prestolnici dan in pol pred evropskimi volitvami poteka nov protest proti evropskemu zelenemu dogovoru. Toda več milijonov kmetov se je protestu tokrat odreklo. Zakaj?

Spletni portal DeSmog se je pogovarjal s številnimi interesnimi združenji kmetov v EU, ki so sodelovala v kmečkih protestih v tako rekoč vseh državah članicah EU od začetka letošnjega leta. V največjih med združenji so dejali, da se današnjega protesta ne bodo udeležili. Med njimi je Copa-Cogeca, največja kmetijska interesna organizacija v EU, ki je sicer imela močno vlogo pri lobiranju pri bruseljskih politikih proti zelenim reformam.

Udeležbo na današnjem protestu so odpovedale tudi manjše kmetijske interesne organizacije iz Italije, Nemčije, Poljske, Francije, Španije in Nizozemske. Pri tem so navedle različne razloge: da s protestom niso bile seznanjene, da ne vedo, kdo za njim stoji, da je EU s poenostavitvijo pravil skupne kmetijske politike – pri tej je v veliki meri šlo za zrahljanje okoljskih zahtev za kmetijstvo – že odgovorila na njihove zahteve …

Nekatere so se distancirale od trde, skrajni desnici naklonjene linije skupin, ki so tudi med organizatorji današnjega protesta: nizozemske Farmers Defence Force (FDF), francoske Coordination Rurale, španske Platforma 6F ter več poljskih kmetijskih interesnih organizacij.

Protestniki na bruseljskih ulicah FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Kdo so organizatorji?

Najbolj militantna med temi skupinami je FDF, ki je pred današnjimi protesti v Bruslju kmete »bojevnike« pozivala, naj se družno zberejo »za ubranitev našega načina življenja, naše kulture, naših podjetij, naše družine«. Na družbenih omrežjih je delila seznam skrajno desnih politikov, ki naj bi nagovorili protestnike v Bruslju.

FDF je ustanovil nizozemski kmet Mark van den Oever kot obrambo pred aktivisti za pravice živali, ki so hoteli zaseči prašičjo farmo. Vplivna je postala kot ena od dveh kmetijskih skupin, ki sta sprožili množične proteste proti vladni politiki za zmanjšanje onesnaženja iz intenzivnega kmetijstva. V novi skrajno desni vladni koaliciji, ki jo vodi Geert Wilders, je tudi Kmetijsko-državljansko gibanje (BBB), ki je obljubilo, da bo ustavilo zmanjševanje števila kmetij in rejnih živali.

Protestnica s flamsko zastavo FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

Francoska Coordination Rurale, druga največja kmetijska interesna organizacija v tej državi, je tesno povezana z vodilno francosko skrajno desno stranko Nacionalni zbor, ki po javnomnenjskih anketah vodi pred evropskimi volitvami; dobil bi lahko tretjino vseh sedežev, namenjenih francoskim poslancem v evropskem parlamentu. Koordinacija je organizirala kmečke proteste v Bruslju januarja skupaj z misliščem MCC Brussels, ki ga financira naftna industrija.

Medtem ko je največje špansko kmetijsko interesno združenje Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) za DeSmog potrdilo, da se protesta v Bruslju ne bodo udeležili, so tja prišli člani Platforme 6F, ki je bila ustanovljena februarja lani in ima tesne povezave s skrajno desno stranko Vox. Skupina je organizirala več kmetijskih protestov v Španiji, ki so se jim pridružila druga kmetijska interesna združenja, tudi COAG.

FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

V Bruselj sta svoje člane poslali tudi poljski kmetijski interesni organizaciji NSZZ Solidarnosc Rolnikow Individualnych in OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych – ena največjih kmetijskih organizacij v državi – ter pred kratkim ustanovljeno gibanje Orka, ki si je zagotovilo sedež v predsednikovem svetu za kmetijstvo po desetdnevnem gladovnem protestu pred poljskim parlamentom.

NSZZ Solidarność na Poljskem že od lanskega leta organizira kmetijske proteste proti evropskim zelenim reformam ter proti uvozu kmetijskih izdelkov iz Ukrajine. Ne skriva pa tudi, da se kmetje ne bojujejo le za kmetijstvo. Vodja skupine Tomasz Obszański je za DeSmog izjavil, da gre za »tiste vrednote, ki se vračajo: Boga, čast, očetnjavo«. To je slogan, ki ga uporabljajo poljske ultrakonservativne skupine.

Medtem so se člani OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych v Bruselj podali skupaj z Inštitutom za kmetijsko gospodarstvo (IGR). Ta ni kmetijska interesna organizacija, pač pa mislišče, ki ga vodi milijonar in nekdanji lastnik krznarskih farm Szczepan Wójcik, odkriti podpornik Geerta Wildersa.