Proti zalivanju podvozov ni mogoče veliko storiti

V nadaljevanju preberite:

Če v dveh urah pade toliko dežja, kolikor ga ob zmernem dežju v treh dneh, bodo podvozi v Ljubljani in še kje nujno pod vodo, ta pač teče dol. Tudi kanalizacija je postavljena tako, da višina postopno pada do iztoka, večinoma v čistilno napravo, zgolj meteorna kanalizacija v najbližjo reko.



»Kanalizacijsko omrežje je lepo zdržalo,« je dejal direktor javnega podjetja Vo-Ka Snaga Krištof Mlakar. Imeli so 65 intervencij, vendar večjih težav ni bilo. Še največ težav je obilno deževje povzročilo lastniku, ki je imel meteorno vodo speljano v greznico, tako da je prineslo vsebino ven. Iz poplavljenih kleti lahko pride v vodo marsikaj, za kar poskrbijo gasilci, ki črpajo vodo. V kleteh ljudje namreč hranijo različne stvari, tudi maziva in goriva.