Skoraj poletne temperature, vreme bo odlično za kresovanja in izlete

Bližajo se prvomajski prazniki. Vreme bo, vsaj kot kaže zdaj, zelo naklonjeno kresovanjem in izletom. Dežja namreč ni na vidiku. Temperature bodo skorajda poletne.

Danes bo sicer precej jasno. Čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj.

V četrtek in petek se bo nadaljevalo sončno vreme, kažejo podatki agencije za okolje (Arso). Iz dneva v dan bo še nekoliko topleje.

Temperatura morja ob koprski obali je 15 stopinj, na Debelem rtiču pa 14 stopinj Celzija. Temperatura vode Blejskega jezera je 14,8 stopinje.

Temperatura morja je okrog 15 stopinj. FOTO: Črt Piksi

V gorah ponekod zimske razmere

So pa razmere ponekod v gorah še zmeraj zimske, zato naj tam velja posebna previdnost. Pred dnevi so gorski reševalci spet reševali neustrezno opremljene in telesno nepripravljene planince, in sicer na Krnu in pod Vrtačo.

V gorah bo danes sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvilo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihal bo šibek vzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 10, na 2500 metrih pa okoli 2 stopinji Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma topel in suh zrak.

Danes in jutri bo pretežno jasno, čez dan se bo predvsem nad hribi razvijala plitva kopasta oblačnost. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.