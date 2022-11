Skupnosti krotijo krizo in odpravljajo revščino

V nadaljevanju preberite:

V belgijskem mestu Eeklo, ki ima 20.000 prebivalcev, so v 20 letih brez nasprotovanja in zakonskih težav postavili 22 vetrnic. Zdaj v mestu z vetrnimi in sončnimi elektrarnami proizvedejo 30 odstotkov več elektrike, kot je porabijo. Nasprotovanje so odpravili tako, da so v prve projekte vetrnic vključili prebivalce, tudi lastniško. Člani skupnosti so si z 250 evri vložka zmanjšali račune za od 30 do 50 odstotkov.