Smo zadnja generacija, ki lahko omeji podnebne spremembe

Po nekaterih ocenah se bo gospodarska dejavnost do 2050 zaradi posledic podnebnih sprememb zmanjšala za do 18 odstotkov, ne glede na to, koliko nam bo uspelo zmanjšati emisije. To je enako izgubi 80 milijonov polnih zaposlitev že do 2030, je na prvem letošnjem zelenem zajtrku v organizaciji CER, Partnerstva za trajnostno gospodarstvo povedala Albena Markova, vodja platforme za trajnostni razvoj v Srednji in Vzhodni Evropi pri PWC Limited. Zato bo tudi gospodarstvo moralo več pozornosti nameniti prilagajanju na podnebne spremembe.

Zajtrk je imel naslov Prilagajanje podnebnim tveganjem za večjo odpornost podjetij in natanko za to tudi gre, posebej ko pomislimo na lanske katastrofalne poplave, ki so pri nas ustavile veliko podjetij.