Slovenija v žarišču podnebnih sprememb

Iztekajoče se leto si bomo zapomnili kot najbolj vroče v zgodovini meritev. K temu je prispeval el niño, ki je segrel oceane, predvsem pa podnebne spremembe, ki jih pospešujemo s kurjenjem fosilnih goriv. Ekstremni vremenski in klimatski dogodki so povzročili smrti in opustošenje na vseh naseljenih celinah. Slovenija se je avgusta znašla v središču podnebnih sprememb in dobila svoje prve podnebne »begunce«.

Vendar pa bi že prihodnje leto lahko bilo še bolj vroče in prvo, ko bi povprečna globalna temperatura ozračja presegla 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje – prag, ki ga po opozorilih znanosti ne smemo prestopiti, če se hočemo izogniti najhujšim posledicam podnebnih sprememb.

Rekordna vročina

Poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO) je konec novembra uradno potrdilo, da bo 2023 najtoplejše v 174-letnemu nizu meritev. Povprečna globalna temperatura do konca oktobra je bila za 1,4 stopinje Celzija višja od predindustrijskega obdobja (1850-1900), ki velja za izhodišče, ko človeške aktivnosti še niso vplivale na dvig temperatur. S tem je bil presežen rekord poprej najtoplejših let 2016 in 2020, v katerih je bila povprečna globalna temperatura za okoli 1,3 stopinje višja od predindustrijske dobe.

Letošnje poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev, julij pa najbolj vroč mesec. Ekstremni vročinski valovi so zajeli velika območja Severne Amerike, Evrope in Kitajske ter podrli številne lokalne temperaturne rekorde. Temperature na Siciliji in Sardiniji so dosegle 49 stopinj, v Tunisu (Tunizija) 48 stopinj, v Agadirju (Maroko) 50,4 stopinj, v Algiersu (Alžirija) 49,2 stopinje. Slovenijo je zajelo več vročinskih valov, temperature v tretjem valu sredi julija so po nižinah marsikje presegle 34 stopinj. Letošnji temperaturni rekord (37,2 stopinje) je padel v Dobličah pri Črnomlju.

K rekordni vročini je prispeval el niño, ki se je pojavil spomladi letos in hitro razvil poleti ter segrel oceane, predvsem pa podnebne spremembe, ki so večinoma produkt kurjenja fosilnih goriv. El niño bo verjetno ozračje segreval tudi v 2024, saj ima največji vpliv na globalne temperature potem, ko doseže svoj vrh.

Prag 1,5 stopinje je bil letos presežen več kot tretjino dni, november je bil denimo za 1,75 stopinje Celzija toplejši od predindustrijskega obdobja. Prvič letos je povprečna globalna temperatura za dva dni presegla tudi dve stopinji nad predindustrijsko ravnijo. Vse to kaže, da bomo prag 1,5 stopinje presegli veliko prej, kot smo pričakovali – že v naslednjih letih, pravi Blaž Kurnik, vodja oddelka za prilagajanje na podnebne spremembe pri Evropski okoljski agenciji (EEA). Svet se je doslej segrel za 1,2 stopinji glede na predindustrijsko obdobje.

Vročina ni le neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali. Povzroča suše, ki vplivajo na proizvodnjo hrane in energije. Oboje smo v Sloveniji občutili leta 2022. Od vseh ekstremnih vremenskih dogodkov je največja verjetnost prav za vročinske valove, pravi Blaž Kurnik. Potrebno bo obsežno prilagajanje, da bo življenje znosno; predvsem v mestih bo treba zagotoviti več zelenih površin.

Vseh posledic, ki jih prinaša segrevanje ozračja, ne poznamo, opozarja Kurnik. »Največji problem je, kako se bodo odzvale točke preloma (tipping points) glede na globalno ravnovesje. Če globalno segrevanje doseže okoli dve stopinji, bo prišlo do nepovratnih sprememb – povsem drugačnega vremena in vremenskih ekstremov. Na te se ne moremo več prilagajati, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo. Zato tolikšen pritisk znanosti, da moramo globalno segrevanje spraviti pod dve stopinji in se čim bolj približati 1,5 stopinjam.«