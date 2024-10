Sonaravno upravljanje voda je stroškovno učinkovito

V nadaljevanju preberite:

Voda in biotska pestrost sta zelo povezani, je povedala Katja Vrtovec z ministrstva za naravne vire in prostor. Vodno okolje je zibelka biotske pestrosti, življenjski prostor številnih vrst rastlin in živali, je pa tudi osnovna dobrina več milijonov ljudi. Vendar je v dobrih 50 letih izginilo 83 odstotkov mokrišč. Upravljanju voda, tudi čezmejnega, se bo v vodni konvenciji v času slovenskega predsedovanja pridružilo še varovanje biotske pestrosti.

Slovenija lahko v delo vodne konvencije vnese precej svežine in dobrih praks, posebej če bo izvedla celovito obnovo po lanskih poplavah. Po kunming-montrealski globalni okvirni konvenciji o biodiverziteti bo treba namreč do leta 2050 obnoviti in zavarovati 30 odstotkov narave na kopnem in še 30 odstotkov morij. Uporabiti bo treba sonaravne rešitve, kar je dobro opredeljeno tudi v konvenciji o mokriščih.