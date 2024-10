»Danes je pomemben dan za Slovenijo, gostimo organizacijo Združenih narodov na temo Vodne konvencije, 600 udeležencev iz stotih držav,« je dejal minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Sodelovanje pri upravljanju voda, tako rek kot jezer in podzemne vode, izboljša odnose med državami, tako se tudi zmanjša tveganje za škodo ob čedalje bolj ekstremnih vremenskih dogodkih.

Mednarodno sodelovanje pri upravljanju voda prinaša mir. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Ekipa sekretariata Vodne konvencije že dolgo poskuša zvabiti čim več držav, da bi dosegli boljše in kakovostnejše sodelovanje na mednarodnem področju, kar je delo na vodotokih. »Slovenija je bila aktivna v preteklih letih in danes od kolegov iz Estonije prevzema triletno predsedovanje konvenciji. Ključno sporočilo je to, da so izkušnje Slovenije na področju naravnih nesreč in katastrof takšne, da je treba mednarodno sodelovanje okrepiti,« pravi Novak.

Dodal je, da imamo dobre izkušnje pri sodelovanju s sosednjimi državami in tudi regijo, predsedujemo Donavski konvenciji, Alpski konvenciji in Mediteransko-barcelonski konvenciji, smo depozitar Savske konvencije, kjer smo imeli pomembno vlogo pri doseganju sodelovanja in stabilnosti na Balkanu. »V tem kontekstu je mednarodno sodelovanje zelo pomembno, saj na koncu prinaša tudi mir,« meni Novak.

Na konferenco Vodne konvencije je v Ljubljano prišlo rekordno število udeležencev iz stotih držav. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»V razpravi smo videli, kako težko je v nekaterih državah, kjer prihajajo hote ali nehote tudi do tega področja in težav,« se je Novak v izjavi dotaknil nekoliko bolj glasne razprave o vojni v Ukrajini, onemogočanje sodelovanja in celo zastrupljanja rek.

Vesel pa je, da je v Ljubljani največja ekipa doslej, več kot 600 udeležencev, in da bodo v prihodnjih letih predstavili še več uporabnih stvari. »Tu ne izrekajo le načelnih besed, temveč se oblikujejo tudi konkretne akcije,« je konvencijo opisal Novak.

Minister Jože Novak in izvršna sekretarka Vodne konvencija Tatiana Molcean. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»Naše izkušnje bodo delno pomagale marsikateri drugi državi, velja pa tudi obratno, države sem povabil k sodelovanju in reševanju naših vprašanj in dilem. Uspešno smo končali izredne ukrepe po poplavah, na srečo brez smrtnih žrtev, zdaj pa sledi dolgotrajna sanacija vodotokov, da bodo bolj odporni na podnebne spremembe. Potrebovali bomo večje število načrtovalcev, projektantov, strokovnjakov, ker so naši strokovnjaki zasuti z delom, pa tudi več izvajalcev del, saj sem prepričan, da bo tako mednarodno sodelovanje koristno za vse,« meni Novak.

Tatiana Molcean FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V imenu Združenih narodov se je, izvršna sekretarka Vodne konvencije, zahvalila Sloveniji za to zgodovinsko srečanje z rekordno udeležbo. Slovenijo je tudi pohvalila za izjemno delo na področju mednarodnega sodelovanja pri upravljanju voda. Sodelovanje s sekreatriatom konvencije teče že več kot 30 let, zdaj pa konvencija vidi priložnost za širitev na svetovno raven in čim več držav.

»Pred petimi leti smo se že močno trudili za svetovno sodelovanje pri upravljanju voda, vendar ta tema ni pritegnila zanimanja politike. S povečanjem tveganja za suše, poplave, ki so lani prizadele tudi Slovenijo, in druge vremenske ekstreme, je voda in mednarodno sodelovanje dobilo bistveno več pozornosti. Prispevki in vključevanje držav so se povečali, zato verjamemo v spremembe na tem področju,« je dejala.

Slovenijo je opozorila, da ima veliko odgovornost, saj bo v prihodnjih treh letih v sodelovanju s sekretariatom Vodne konvencije vodila procese konvencije. Že na tem zasedanju so se konvenciji pridružile še tri države, veliko pa je pričakovanj za naprej. Ne zgolj za sodelovanje pri upravljanju voda in vodni oskrbi, temveč tudi vzpostavljanje boljših odnosov med državami.

Predstavnica Zambije, nove članice, je tako opozorila, da je voda ključna tako pri podnebnih spremembah kot pri biotski pestrosti, pa tudi pri odnosih med državami. Za pomoč pri uveljavljanju konvencije pa se je zahvalila Finski in Madžarski.

Konferenco, kot zdaj poteka v Ljubljani, organizirajo na tri leta, ko se tudi izteče predsedovanje določeni državi. V treh letih seveda nastajajo predlogi odločitev in rešitev. »Eno od ključnih vprašanj te konference je, kako pomagati državam, ki imajo težave pri izpolnjevanju zavez. Zato smo že pred konferenco organizirali zmenkarije za države in mogoče partnerje, ki lahko pomagajo pri uveljavitvi konvencije. Ni dovolj, da si član konvencije, uveljavitev določil konvencije je včasih zelo težavna. Države morajo sodelovati pri upravljanju rek, jezer in celo podzemne vode, kar vse pokriva konvencija,« je povedala Tatiana Molcean.