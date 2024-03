Sonce, veter in voda na odru zelene revolucije

V ospredje prihajajo tudi zaradi nepredvidljivega trga energentov in nihanja cen. Z uporabo teh virov lahko postanemo konkurenčnejši, saj se zmanjša odvisnost od uvoza.

Po vsem svetu raste proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn, ki naj bi po napovedih Mednarodne agencije za energijo IEA do leta 2027 postale prvi vir elektrike. Po drugi strani pa se predvideva, da bo do leta 2050 kar 48 odstotkov vse evropske energije proizvedene iz sončnih elektrarn. V tej zgodbi pridejo v ospredje energetska podjetja, ki z vlaganjem v proizvodne objekte družbi pomagajo pri zelenem prehodu in večji energetski neodvisnosti.

Petrol, stabilen partner v energetski tranziciji

FOTO: Petrol

V Petrolu posebno skrb namenjajo vsem, ki jim ni vseeno za okolje, k energetski transformaciji spodbuja celotno regijo, saj so njihove energetske rešitve primerne tudi za podjetja in mesta.

Petrolova strategija energetske tranzicije vključuje investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov sonca, vetra in vode. Pod taktirko družbe Petrol obratujeta že dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem, pet malih hidroelektrarn v Bosni in ena v Srbiji ter 30 manjših sončnih elektrarn na različnih objektih v Sloveniji. Ocenjena proizvodnja v teh lastnih elektrarnah za 2022 je do 170 GWh, kar zadošča za kar 50.000 povprečnih gospodinjstev (kar je na primer skoraj kot vsi prebivalci Maribora).

Zeleni korak naprej: najprej na lastni strehi

FOTO: Petrol

K znižanju lastnega ogljičnega odtisa Petrol prispeva tudi s projektom Petrol Green s sončnimi elektrarnami na svojih objektih, in sicer s skupno močjo 5,25 MW. S tem bodo njihova prodajna mesta samooskrbna kar do 50 odstotkov.

Svoja prodajna mesta so že leta 2008 začeli opremljati s fotovoltaiko, najprej na novogradnji bencinskega servisa Koper. V naslednjih letih so dodali sončne elektrarne še na druga prodajna mesta in druge Petrolove objekte. Zdaj pa je med njihovimi najpomembnejšimi projekti gradnja ene največjih sončnih elektrarn v regiji – v sklopu treh lokacij Suknovci, Vrbnik, Pliskovo, ki obkrožajo vetrni park Ljubač, kjer bi dosegli skupno moč 22 MW. V zadnji fazi razvoja je tudi projekt vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem.

Na poti v trajnostno mobilnost

FOTO: Petrol

Eden ključnih izzivov sodobne družbe je prihodnost cestnega prometa. Mobilnost se ves čas spreminja, zato so se pri Petrolu odločili, da se z enostavnimi rešitvami odpravijo z vami na vse vaše poti.

Dodatno zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv nameravajo doseči z vlaganji v javno polnilno infrastrukturo. Že zdaj ima Petrol največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji, ki jo uporablja kar 90 odstotkov vseh voznikov e-avtomobilov pri nas. V regiji trenutno upravljajo 501 polnilnico, do leta 2025 bi jih radi postavili 1500. Polnilnice so na Petrolovih prodajnih mestih ob avtocesti in zunaj avtocest, v mestnih, trgovskih in turističnih središčih, športnih središčih, parkiriščih itd. Pri umeščanju polnilnic upoštevajo lokacije z večjo frekvenco prometa.

Petrol s svojo razvejeno mrežo polnilnic in inovativnimi storitvami ostaja stabilen partner na poti v trajnostno prihodnost. FOTO: Petrol

Do polnega tanka v nekaj minutah

Petrol postavlja tudi nove standarde z uvajanjem prvih ultra hitrih polnilnic na avtocesti v Sloveniji, ki voznikom električnih vozil zagotavljajo udobno potovanje. Prodajni mesti Barje – sever in jug imata prve ultra hitre polnilnice v Sloveniji na avtocesti. Postavljene so pod nadstreškom, kar je za voznike električnih vozil zelo udobno. Na vsaki strani so zagotovili transformatorsko postajo z močjo 1,6 MW in pripravili parkirna mesta za nadaljnjo širitev. Trenutno so na vsaki strani zagotovili štiri ultra hitra polnilna mesta, tudi do moči 350 kW na posamezno. V primeru dveh hkratnih polnjenj se moč razdeli na pol.

Petrol sistematično načrtuje razvoj elektromobilnosti. FOTO: Petrol

Petrol se bo še naprej osredotočal na vzpostavljanje ustrezne ultra hitre polnilne infrastrukture na avtocestah po Sloveniji in Hrvaški. V večja mesta po Sloveniji in na Hrvaškem ter pred trgovske centre želijo namestiti hitre in običajne polnilnice. Še letos nameravajo postaviti ultra hitre polnilnice na 18 lokacijah ob avtocestah, s skupaj 25 ultra hitrimi polnilnicami (vključno z Barjem).

Petrolova ponudba javnih električnih polnilnic se odlikuje po dobri pokritosti ozemlja in pestrosti ponudbe, ki obsega običajne, hitre in ultrahitre polnilnice. Lokacije polnilnic na prodajnih mestih so opremljene s prostorom, kjer lahko v miru počakate, da se avto napolni, pri tem pa spijete kavo Na poti in preizkusite široko gastronomsko ponudbo Petrolovih prodajnih servisov.

FOTO: Petrol

Preprosto polnjenje z aplikacijo ali kartico Uporabniki lahko polnijo z uporabo aplikacije OneCharge ali Petrolovih kartic za elektromobilnost. Za uporabnike, ki so bolj odvisni od javne polnilne infrastrukture, so na voljo paketi javnega polnjenja, ki omogočajo, da si vnaprej zakupiš letno količino energije ali si znižaš ceno polnjenja.

Najbolje skupaj: s sončno elektrarno naj se namesti tudi polnilnica

V družbi Petrol je trajnost pomembna vrednota, zato kot partner v energetski tranziciji spodbuja zelena dejanja in okolju prijaznejše ravnanje ter ponuja celostne rešitve za trajnostno energetsko prihodnost. Z majhnimi koraki lahko namreč vsak od nas spremeni svoj svet, a če želimo spremeniti naš svet, moramo stopiti skupaj. K razvoju trajnostne mobilnosti pa lahko veliko prispevamo tudi z namestitvijo hišnih polnilnih postaj za električna vozila, ki jih prav tako razvija Petrol.

FOTO: Petrol

Kupci se vedno pogosteje odločajo za vgradnjo hišnih polnilnih postaj, sploh če so se odločili tudi za sončno elektrarno, ali pa če jo že imajo. V tem primeru je treba pri načrtovanju velikosti sončne elektrarne upoštevati tudi porabo električnega vozila. Sodobna vozila porabijo 15 kWh/100 km, kar ob letnem številu 10.000 prevoženih kilometrov pomeni pribl 1.500 kWh dodatne porabe energije letno. Navade in načini uporabe vozil posameznikov so zelo različni, zato je treba upoštevati tudi to.

Ker večina uporabnikov električnih avtomobilov polni doma, so domače električne polnilne postaje primerne za vsakega novega lastnika električnega avtomobila.

Montaža na hišah je bolj preprosta kot pri večstanovanjskih stavbah, vendar ima Petrol rešitve tudi za takšne uporabnike. Uporabniki se lahko odločijo za nakup svoje polnilne postaje, lahko pa več uporabnikov deli polnilno postajo. Polnilna postaja se upravlja prek aplikacije, ki vključuje tudi upravljanje na daljavo, urnik polnjenja in zgodovino polnjenja.

Petrol poleg široke ponudbe modelov električnih polnilnic zagotavlja tudi hitro in profesionalno montažo v 14 dneh. Poleg montaže lahko stranke polnilno postajo kupijo na obroke brez obresti – vse do 24 obrokov. Za vse člane Petrol kluba so pripravili ponudbo polnilnih postaj tudi po Petrolovih zlatih cenah.

Preverite Petrolovo ponudbo za trajnostno mobilnost.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol