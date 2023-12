Spar v celoti umika plastične vrečke za enkratno uporabo

Iz Spara so sporočili, da v celoti umikajo plastične vrečke za enkratno uporabo. Namesto teh bodo po novem letu kupcem na oddelku za sadje in zelenjavo na voljo biorazgradljive vrečke ali mrežaste vrečke za večkratno uporabo. Biorazgradljiva vrečka bo stala tri cente.

Kot so dodali v sporočilu za javnost, bodo s tem na leto prihranili 105 ton plastike. »Polovico vse proizvedene plastike namreč uporabimo le enkrat in jo nato zavržemo. Sem sodijo tudi plastične vrečke, ki jih na globalni ravni vsakodnevno še vedno porabimo pet bilijonov. Kljub prizadevanjem za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk je poraba v Evropski uniji še vedno zelo visoka. Leta 2021 smo Evropejci porabili 12,3 milijarde zelo lahkih plastičnih vrečk. Izredno velika količina teh zelo lahkih plastičnih vrečk se porabi prav za nakupovanje sadje in zelenjave in se hitro zavrže,« so še zapisali.

Po podatkih evropske raziskovalne agencije Eurostat je bila v Sloveniji na prebivalca od vseh porabljenih lahkih plastičnih vrečk v 2021 glavnina prav zelo lahkih plastičnih vrečk. Pri Sparu sledijo evropski zakonodaji in si do konca leta 2025 želijo količino uporabljenih plastičnih vrečk zmanjšati na 40 vrečk na osebo na leto. Kot prva država na svetu je junija v trgovinah zelo lahke plastične vrečke sicer prepovedala Nova Zelandija, sledili pa so ji tudi nekateri trgovci na Nizozemskem.