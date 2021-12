Ste vedeli, da lahko električno energijo shranite v svoj hranilnik?

Prihodnost je zelena, kar pomeni, da moramo vedno bolj razmišljati o tem, kako postati čim bolj samooskrbni. In če je sončna elektrarna prvi poglavitni korak v tej smeri, je nujna še dodatna optimizacija samooskrbe s pomočjo hranilnika.

To pomeni, da boste imeli doma prav resnično hranilnik, v katerega se bo nalagala vaša električna energija, ki jo boste porabili, ko jo boste potrebovali, in si s tem zagotovili pravo zalogo tudi za obdobja, ko je denimo električna energija v omrežju najdražja (t. i. dnevna tarifa).

Kakšna je vloga hranilnika energije

Hranilnik električne energije vam omogoča uporabo lastne solarne električne energije 24 ur na dan. V praksi to pomeni, da neuporabljeno energijo, ki ste jo proizvedli prek fotovoltaične elektrarne, shranite in jo uporabite, ko jo potrebujete. Tako postanete še bolj samooskrbni in neodvisni od omrežja. In to je tudi prava osnova za nižje stroške električne energije.

Neuporabljeno energijo, ki ste jo proizvedli prek fotovoltaične elektrarne, shranite in jo uporabite, ko jo potrebujete. FOTO: Porsche Slovenija

Danes sicer obstaja relativno ugodna shema net metering, ki deluje nekako tako: iz svoje elektrarne oddajate elektriko v omrežje, iz njega pa jo odjemate takrat, ko jo potrebujete. Če ustvarite presežek energije, za to ne dobite nič, če pa porabite več elektrike, kot ste je oddali v omrežje, pa plačate samo razliko med porabljeno in oddano električno energijo.

Žal pa se na tem področju pripravlja nova zakonodaja. Elektriko boste še vedno lahko oddajali v omrežje in jo iz njega odjemali, vendar boste za vso energijo, tako tisto, ki ste jo proizvedli sami, kot tisto, ki jo boste sprejeli iz omrežja, plačali vse prispevke, vključno z omrežnino. Tako bo račun, ki ga boste plačali, precej višji, saj so omrežnina, trošarina in davek vezani na porabo energije. Net metering bo tako bistveno manj ugoden.

Pripravite se na prihodnost in si zagotovite nižje stroške

Obeta pa se še ena sprememba pri obračunavanju porabljene energije. Zdaj namreč obstajata dve tarifi. Rečemo jima dnevna (ki je višja) in nočna. V prihodnosti lahko računamo na to, da bo obračunskih enot v enem dnevu precej več. In jasno je, da bo električna energija najdražja takrat, ko je porabimo največ, to je zjutraj, preden gremo od doma, in popoldne, ko se vrnemo domov. Prepričani smo, da se vam bo nakup hranilnika energije že v kratkem izplačal še bolj, kot kažejo današnji izračuni. Ravno takrat, ko bo elektrika iz omrežja najdražja, jo boste namreč vi lahko porabljali iz svojega hranilnika.

Da ne boste električne energije metali proč Sonce sije podnevi in to ni dobra novica, kajti takrat, ko sije, vas ni doma. Ravno takrat, ko elektrarna deluje najbolje, vam torej ne koristi prav dosti. V primeru kombinacije s hranilnikom pa to energijo preprosto izkoristite takrat, ko jo potrebujete. Vsekakor je kombinacija sončne elektrarne na strehi in hranilnika v shrambi idealna.

Plod slovenskega znanja: hranilniki MOON

Hranilniki MOON vam bodo omogočili uresničitev sanj o energetski neodvisnosti. So vrhunske kakovosti in plod slovenske genialnosti. Zagotavljajo brezskrbno shranjevanje in prilagodljivo oddajanje električne energije. Vgrajena baterija je namreč temeljito preizkušen visokokakovostni hranilnik, s katerim preprosto shranjujete solarno električno energijo.

Inovativen hranilnik energije MOON je rezultat sodelovanja med podjetjema Porsche Slovenija in uspešnim mežiškim podjetjem TAB. Slednji so pri razvoju baterijskega hranilnika iskali navdih v tujini in svoje raziskovanje nato nadgradili z inovativnimi rešitvami, ki izboljšujejo varnost izdelka. Vgrajene baterije so izredno varne, zanesljive in vzdržljive. Gre za litij-železo-fosfatne baterije (za kemijske navdušence: LiFePO 4 ). Zato si pri TAB-u in Porsche Slovenija upajo ponuditi kar desetletno garancijo. Za hranilnik MOON obljubljajo celo tri tisoč ciklov polnjenja.

MOON - celovita rešitev za sodoben dom

MOON je izpopolnjena rešitev za popolno elektrifikacijo vašega vsakdana. Z njihovimi rešitvami boste povezali vse ključne elemente, ki vam zagotavljajo popolno samooskrbo z električno energijo, od sodobne sončne elektrarne, hranilnika in polnilne postaje za vaše električno vozilo.

Preverite celotno ponudbo in si zagotovite tudi ugodne možnosti financiranja, ki jih ponuja Porsche Leasing. In ko boste sistem odplačali, boste imeli električno energijo praktično in teoretično brezplačno.













Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija