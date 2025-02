Strupene odplake so povsem ustavile čiščenje odpadne vode

Na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik (CČN) je včeraj v popoldanskem času ponovno začela pritekati odpadna voda z vsebnostjo strupenih snovi, ki je zaradi industrijskega izpusta v kanalizacijski sistem povsem porušila procese čiščenja odpadne vode. Visoko onesnažena odpadna voda je posledično povzročila popolno zaustavitev aerobnega biološkega procesa odstranjevanja dušika in fosforja ter pospešila razkroj aktivne biomase, ki je začela prosto prehajati v Kamniško Bistrico.

Kot so sporočili iz CČN Domžale Kamnik, zaradi teh izrednih razmer, ki so povsem onemogočile izvajanje ustaljenih procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ki priteka na čistilno napravo iz občin Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin in Cerklje na Gorenjskem, prihaja do prekomernega onesnaževanja okolja. Kot upravljavec čistilne naprave so zdaj na CČN zgolj v enem letu podali že četrto prijavo proti neznanemu povzročitelju.

Za prekomerno onesnaževanje vodotoka Kamniška Bistrica so prijavo tokrat naslovili na policijo, inšpektorat za okolje in energijo ter inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, takoj pa sprožili še vrsto ukrepov, s katerimi naj bi omilili škodo, ki jo je z neodgovornim in nedopustnim ravnanjem povzročil brezvesten onesnaževalec.

Vzorci dotoka odpadne vode. FOTO: CČN Domžale Kamnik

Na CČN so ugotovili, da so bili s tako obremenjeno odpadno vodo zastrupljeni vsi štirje SBR (sekvenčni biološki reaktor) bazeni, ki se sicer polnijo z enournim zamikom. Strupena odpadna voda, ki so jo na CČN ob naraščanju ravni amonijevega dušika zaznali ob 17. uri, je tokrat pritekala v čistilno napravo vsaj štiri ure, kar nakazuje na izpuste v kanalizacijo med 11. in 15. uro in kar je pokazala tudi analiza delovanja posameznih SBR bazenov.

Iztočna kineta za odplavljanje razkrojene biomase. FOTO: CČN Domžale Kamnik

Tako močna zastrupitev ob zdajšnji nizki temperaturi odpadne vode, ki znaša približno 12 stopinj Celzija, upravljavcu onemogoča hitro ponovno vzpostavitev procesa čiščenja. Med takojšnjimi ukrepi so najprej začeli z odvajanjem razpadle biomase iz aerobnih bazenov v linijo blata ter z višanjem nivoja iztoka, da bi čim manj biomase odplavljalo naprej v vodotok. V primeru, da samodejna vzpostavitev biomase ne bo mogoča, bodo le to nacepili z biomaso iz bližnje delujoče čistilne naprave, kar pa pomeni transport velikih količin, po njihovi oceni vsaj 50 kamionov po 20 kubičnih metrov biomase.

Analiza sulfida. FOTO: CČN Domžale Kamnik

Na CČN so preverjali tudi senzorje, ki merijo kakovost odpadne vode, saj ti spremenjene dotočne odpadne vode, ki je vsebovala strupeno snov, niso zaznali. Ker ima CČN na vtoku stalno vključen vzorčevalnik, so to odpadno vodo, ki je kazala običajno sestavo, zajeli in jo takoj poslali v analizo na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Odpadna voda je močno smrdela po sulfidu. Zajete vzorce so tudi analizirali v laboratoriju CČN na proces ustavljanja nitrifikacije, ki je potrdil vsebnost strupene snovi, to pa so poleg sulfida lahko tudi cianidi, klorove spojine, težke kovine, fenoli in fenolne spojine, organske spojine, ki vsebujejo dušik, ter nekatere farmacevtske učinkovine ter pesticidi.

Test inhibicije nitrifikacije. FOTO: CČN Domžale Kamnik

Na CČN pričakujejo, da bodo rezultate analiz vzorcev odvzete odpadne vode prejeli v naslednjih dneh in se nadejajo, da bodo dobra podlaga za identifikacijo onesnaževalca.

Zaradi razvejanega sistema kanalizacije je lahko pot odpadne vode do čistilne naprave daljša in večurna, kar otežuje tudi iskanje vira onesnaženja. Vse občane zato iz CČN prosijo, naj na telefonsko številko 01/72 46 500 ali po elektronski pošt na info@ccn-domzale sporočijo, če so v sredo, 5. februarja, v dopoldanskem času zaznali neprijeten vonj po gnilih jajcih iz kanalizacije. S tako pomočjo bodo na CČN lahko zožali seznam mest iskanja onesnaževalca.