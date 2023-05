Subvencije za spodbujanje trajnostne mobilnosti

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) je pripravilo osnutek uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Do 2030 naj bi v te spodbude vložili 351,5 milijona evrov, letos približno 28 milijonov. Poznavalcem se zdi namera pozitivna, vendar opozarjajo, da se je avtomobilska kultura razvijala več kot 30 let in je zgolj s korenčki ne bo mogoče spremeniti. Uporaba vozil na fosilna goriva se mora z ukrepi postopoma podražiti.