Svobodna izbira prehranjevanja je iluzija

Nuša Urbančič je Slovenka na čelu organizacije Changing­ ­Markets Foundation, ki je v sodelovanju z zunanjimi raziskovalci, med njimi so bili tudi novinarji, pripravila poročilo Novi trgovci z dvomom, ki razkriva taktike mesne in mlečne industrije, s ktareimi se izogibata okoljski zakonodaji in zavirata podnebno ukrepanje. Poslanstvo organizacije, ki ima za seboj več podobnih poročil o drugih industrijah, je razkrivanje neodgovornih praks podjetij in spodbujanje sprememb v smeri bolj trajnostnega gospodarstva.

Kaj je glavno sporočilo vašega zadnjega poročila?

Glavno sporočilo je, da so mesna in mlečna podjetja odgovorna za 1100 milijonov ton izpustov toplogrednih plinov, kar je več od Japonske. Če bi bila ta podjetja država, bi bila deveta največja onesnaževalka na svetu. Namesto da bi si prizadevala za zmanjšanje izpustov in investirala v rešitve, recimo tehnološke, ki jih sicer promovirajo, investirajo samo odstotek dohodkov v raziskave in razvoj takšnih rešitev.

Ugotovili smo tudi, da uporabljajo podobne taktike kot naftna industrija. Na podlagi znanstvenikov, ki jih financirajo, poskušajo zmanjšati vpliv na podnebne spremembe, in promovirajo rešitve, ki so jim bolj všeč. Večina teh rešitev ni zakonodajnih, ampak več davkoplačevalskega denarja za tehnične rešitve, kot so bioplin, dodatki h krmi, ki naj bi zmanjšali izpuste metana … Ogromno teh tehnologij je še v fazi raziskav.

Tudi ko je govor o bolj zdravi, rastlinski hrani, se obnašajo podobno kot naftna industrija. Vse je odvisno od potrošnika. Če bo izbral rastlinsko hrano, jo bodo proizvajali, drugače ne. Samo eno podjetje, Danone, ima portfelj rastlinskih izdelkov, preostala imajo majhen delež in nimajo interesa, da bi ga povečala ali z njim nadomestila tisto, kar prodajajo.