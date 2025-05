Vesoljni potop za idilično gorsko vasico

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj minut je trajalo in orjaška gmota kamenja in ledu, ki se je usula z ledenika, je prekrila idilično alpsko vasico, kakšne vidimo na kičastih fotografijah v turističnih brošurah. Posnetke plazu v dolini Lötschental je na družbenih omrežjih in v televizijskih prenosih lahko spremljal ves svet. Kot opozarjajo znanstveniki, bo v prihodnjih letih in desetletjih zaradi podnebnih sprememb in posledično taljenja ledenikov takih prizorov veliko.

»Videli ste idilično gorsko vasico, ki je doživela vesoljni potop, če lahko temu tako rečem. Teh krajev ljudje verjetno ne bodo več poselili,« je katastrofo v Bernskih Alpah opisal Miha Pavšek z Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

Kaj je še napovedal sogovornik in kaj kažejo raziskave o leenikih v Evropi in po svetu?