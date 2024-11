Ladje letos dvakrat onesnažile morje pred Koprom

Na območju koprskega pristanišča sta se letos zgodili dve onesnaženji morja zaradi nedovoljenih ladijskih izpustov. Lani in predlani pa so bili po trije tovrstni dogodki na vsako leto, pove Jadran Klinec, direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Med njimi je bila tudi ena potniška ladja, ki je onesnažila zrak z gostim črnim dimom iz ladijskih motorjev.

V preteklih dneh smo pisali, da je francoska vojaška ladja, ki je bila na prijateljskem obisku v Kopru, onesnažila morje z izpustom fekalij in goriva. »O tem dogodku je bilo takoj obveščeno poveljstvo vojaške ladje, ki je ukrepalo in začelo na morski gladini postavljati zaščitne pivnike za pobiranje zaoljenih madežev,« je povedal Klinec. Delavci službe za varovanje morja v Luki Koper in uprave za pomorstvo so onesnaženje omejili ter začeli čistilno akcijo. O nezgodi so obvestili tudi ministrstvo za obrambo.

