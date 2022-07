V Istro dostavljajo vodo tudi zasebni avtoprevozniki

Od torka so iz reke Unice z gasilskimi in vojaškimi tovornjaki v vodarno Rižanskega vodovoda prepeljali 2600 kubičnih metrov vode. Od danes bodo med Planino in Cepki vozili tudi zasebniki z zmogljivejšimi polpriklopniki. Rižanski vodovod je moral prekiniti črpanje iz dveh vodnjakov pri Sečovljah in spet uporablja več podtalnice iz Rižanske doline.

Avtocisterne gasilskih društev in vojske imajo prostornino po 10 kubičnih metrov. V treh dneh so dostavile nekaj več kot polovico od 5000 kubičnih metrov vode, ki bi jo Rižanski vodovod potreboval vsak dan. Uprava RS za zaščito in reševanje je zato izkoristila dodatno možnost, ki jo je pred tednom odobrila vlada. Najela je zasebne prevoznike, ki lahko naenkrat naložijo tudi do 30 kubičnih metrov.

Kakovost podtalnice v Bužinih in Gabrijelih pri Sečovljah je padla pod dopustno mejo, zato so v četrtek tam morali prekiniti črpanje, so sporočili z Rižanskega vodovoda. Ta vir je dajal 35 litrov vode na sekundo. Izpad nadomeščajo iz podtalnice Rižane.

Zagotavljajo, da je voda na celotnem območju slovenske Istre zdravstveno ustrezna in pitna. Na Rižanskem vodovodu so pojasnili, da v vodarni v Cepkih surovo vodo iz Unice prečrpajo v isti bazen surove vode kot vodo iz Rižane. Zatem jo s postopkom ultrafiltracije prečistijo.

Poraba vode se je v zadnjih dneh še zmanjšala, na povprečno 28.000 kubičnih metrov na dan oziroma 325 litrov na sekundo. V vodovodni sistem Slovenske Istre priteka 100 litrov na sekundo iz Kraškega vodovoda Sežana in 65 iz Istrskega vodovoda Buzet, so navedli v koprskem podjetju.

Vremenska napoved agencije za okolje, po kateri naj bi v noči na soboto deževalo, navdaja odgovorne za vodooskrbo Istre z novim upanjem.

Kljub temu pa odjemalce še vedno pozivajo, da se strogo držijo prepovedi rabe vode za nenujne potrebe in tudi sicer vodo uporabljajo racionalno.