V Londonu nič več oblek in dodatkov iz kože aligatorja, kače, krokodila

Londonski teden mode, eden od največjih modnih dogodkov na svetu, je postal prvi izmed »velike modne četverice«, na katerem bodo od prihodnjega leta prepovedani modni kosi, narejeni iz kože eksotičnih živali, na primer krokodilov, aligatorjev in kač. Oblikovalci, ki bodo razstavljali na modnih revijah, ne bodo smeli predstavljati tovrstnih oblačil.

Decembra lani so prepovedali tudi že krznene izdelke. Britanska prestolnica je ob New Yorku, Milanu in Parizu očitno najbolj napredna, kar se tiče spoštovanja pravic živali. London je prvi prepovedal krznene izdelke, zdaj pa tudi oblačila in dodatke in kož eksotičnih živali. Krznene izdelke je, kot poroča Guardian, še zmeraj lahko videti na modnih revijah v Milanu in Parizu.

Borci za pravice živali so to odločitev pozdravili. Emma Håkansson, direktorica Collective Fashion Justice, je povedala, da praznujejo ob tem »pomembnem napredku«. Vodja kampanje za pravice divjih živali pri britanski izpostavi organizacije World Animal Protection Charlotte Regan pa je dejala, da gre za »pomembno sporočilo v svetovni modni industriji, da je torej izkoriščanje oziroma ubijanje živali neetično in nepotrebno«. Na milijone živali vsako leto umre zaradi potreb modne industrije, medtem ko obstaja, kot je opozorila Reganova, toliko inovativnih in živalim neškodljivih materialov, ki jih oblikovalci lahko uporabijo.

Naslednji korak, ki ga bodo poskušali uresničiti aktivisti za pravice živali, je prepoved uporabe perja – tega namreč živalim včasih trgajo živim, kar jim povzroča stisko in bolečino. Da bodo s prihodnjim letom uporabo perja prepovedali na svojih modnih revijah, so se že zavezali organizatorji köbenhavnskega tedna mode.