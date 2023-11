V mandarinah iz doline Neretve znova odkrili nedovoljeni pesticid

Hrvaški inšpektorji so v mandarinah iz doline Neretve, ki so končale na trgu Bosne in Hercegovine, odkrili prisotnost nedovoljenega pesticida klorpirifos. To je že tretji primer v zadnjem mesecu, ko so v hrvaških mandarinah odkrili klorpirifos.

Hrvaški inšpektorji so prisotnost klorpirifosa v mandarinah po pisanju hrvaškega portala Danica odkrili med uradnim nadzorom na trgu. To pomeni, da so vzorce mandarin odvzeli neposredno od pridelovalca.

O rezultatih analize je Hrvaška takoj obvestila pristojne organe v BiH, uničili pa so tudi vse mandarine proizvajalca, ki je uporabljal sporni pesticid.

Vzorce mandarin so inšpektorji odvzeli 20. novembra. V njih je bilo 0,031 miligrama klorpirifosa na kilogram tega sadja, je ta teden sporočila evropska komisija prek sistema za hitro obveščanje za hrano in krmo (RASFF).

Pred kratkim so na prodajnih mestih na Hrvaškem odkrili klorpirifos v mandarinah, ki so jih prodajali tudi v Sloveniji. Pred tem so prisotnost tega pesticida odkrili tudi v pošiljki mandarin, namenjeni Srbiji.

Uporaba klorpirifosa, ki je še posebej škodljiv za zdravje otrok, je v Evropski uniji prepovedana od leta 2020.