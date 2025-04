V otroških ležiščih odkrili kemikalije, ki negativno vplivajo na razvoj otrok

Ležišča, namenjena najmlajšim, lahko med spanjem v zrak sproščajo zdravju škodljive kemikalije, vključno z motilci hormonskega sistema. Te snovi znanstveniki povezujejo z razvojnimi in hormonskimi motnjami ter celo povečanim tveganjem za raka. To sta ključni ugotovitvi dveh novih, medsebojno povezanih študij Univerze v Torontu, objavljenih v znanstveni reviji Environmental Science & Technology.

V študiji so znanstveniki pod vodstvom profesorice Miriam Diamond z Univerze v Torontu merili koncentracije kemikalij v zraku 25 otroških spalnic (otrok starih od 6. mesecev do 4. let). »Izmerili smo zaskrbljujoče ravni več kot dveh ducatov ftalatov, zaviralcev gorenja in UV-filtrov,« je izsledke za CNN pojasnila Diamondova. Najvišje koncentracije teh snovi so zaznali prav v neposredni bližini otroških postelj.

V drugi, dopolnilni študiji, so raziskovalci kot glavni vir teh snovi prepoznali otroške vzmetnice, potem ko so testirali 16 novo kupljenih ležišč, navaja poročilo Inštituta za politiko zelene znanosti (GSP Inštitut), ki je sodeloval pri objavi študij. S simulacijo so nato pokazali, da že sama toplota in teža otrokovega telesa med spanjem lahko znatno – v nekaterih primerih celo nekajkratno – povečata sproščanje teh strupenih snovi v zrak. »To je dejavnik, ki ga trenutni varnostni standardi za izdelke ne upoštevajo,« je za CNN opozorila Jane Houlihan iz ameriške neprofitne organizacije Healthy Babies, Bright Futures.

Raziskovalci so za CNN potrdili, da je šlo za testiranje cenovno dostopnejših vzmetnic znanih blagovnih znamk, kupljenih v Kanadi, a z materiali iz ZDA in Mehike. Zaradi prepletenosti dobavnih verig so rezultati zelo verjetno relevantni za celotno Severno Ameriko, ocenjuje GSP inštitut. Houlihanova dodaja, da so nekatere testirane vzmetnice celo presegle zakonsko dovoljene mejne vrednosti za določene aditive.

Katere kemikalije so sporne in kakšna so tveganja?

Študiji sta izpostavili predvsem tri skupine problematičnih snovi: - Ftalati (PAE): Mehčalci plastike, prisotni v številnih izdelkih od embalaže do kozmetike in igrač, so znani motilci hormonskega sistema. Povezujejo jih s prezgodnjo puberteto, reproduktivnimi težavami, debelostjo, astmo in rakom, opozarja ameriški Nacionalni inštitut za okoljske zdravstvene vede (NIEHS). Študija je, kot je za CNN poudarila Diamondova, odkrila visoke ravni ftalatov, ki so sicer omejeni v igračah, ne pa nujno tudi v vzmetnicah. - Zaviralci Gorenja (OPE): Organofosfatni estri (OPE) pogosto nadomeščajo starejše, že prepovedane bromirane zaviralce gorenja (PBDE), ki so jih študije povezale z nižjim inteligenčnim količnikom pri otrocih. Vendar pa po navedbah CNN in GSP Inštituta tudi novejši OPE niso nedolžni; povezujejo jih s škodljivimi vplivi na reproduktivni, razvojni in živčni sistem. Raziskava je v nekaterih vzmetnicah odkrila zelo visoke koncentracije zaviralca TDCPP, ki velja za rakotvorno snov. Prisotnost visokih ravni zaviralcev gorenja je bila po besedah raziskovalcev »nerazumljiva«, saj te snovi v vzmetnicah niso potrebne za doseganje standardov vnetljivosti in nimajo dokazane koristi pri požarni varnosti v tem kontekstu, je poudarila soavtorica študije Arlene Blum (GSP Inštitut), o čemer poroča tudi Daily Mail. V nekaterih testiranih vzmetnicah so našli celo snovi, ki so v Kanadi ali ZDA (v otroških pižamah) že prepovedane, navaja CNN. - UV-filtri: Te kemikalije ščitijo materiale pred bledenjem zaradi UV svetlobe, vendar nekatere med njimi prav tako veljajo za hormonske motilce, piše GSP Institute.

Raziskovalci posebej izpostavljajo ranljivost otrok. Zaradi telesa v razvoju, hitrejšega dihanja, večje površine in prepustnosti kože ter vedenjskih vzorcev (nošenje predmetov v usta) so otroci bolj izpostavljeni in občutljivi za škodljive vplive kemikalij iz okolja, poudarjata GSP Institute in Daily Mail.

Pozivi k ukrepanju

Kljub znanim tveganjem v ZDA še vedno ni celovite zvezne zakonodaje, ki bi urejala uporabo celih razredov zaviralcev gorenja v potrošniških izdelkih, opozarja CNN. Čeprav obstajajo nekatere omejitve za ftalate v otroških izdelkih ali kozmetiki tako v ZDA kot v EU/VB, kar omenja Daily Mail, te pogosto zaostajajo za znanstvenimi dognanji. Raziskovalci zato pozivajo k strožjim predpisom in doslednejšemu nadzoru, zlasti pri izdelkih za otroke. Proizvajalce pozivajo k večji odgovornosti in testiranju izdelkov na prisotnost škodljivih snovi, poudarja GSP Inštitut.

Na ugotovitve se je za CNN odzvalo tudi Ameriško kemijsko združenje. Njihov predstavnik Tom Flanagin je dejal, da industrija jemlje varnost resno, da so zaviralci gorenja lahko nujni za preprečevanje požarov in da sama prisotnost snovi še ne pomeni tveganja, saj morajo vse kemikalije skozi postopke odobritve pri zveznih agencijah.

Nasveti za starše

Ker je izbira popolnoma varnih izdelkov težavna, strokovnjaki svetujejo nekaj ukrepov za zmanjšanje tveganja v otroški spalnici: - Pogosto pranje posteljnine in pižam: Tkanine lahko delujejo kot pregrada in vpijejo del kemikalij, svetuje Diamondova za CNN in GSP Inštitut. - Manj predmetov v postelji: Odstranite odvečne blazine, odeje, igrače in zaščitne podloge, ki so lahko dodaten vir kemikalij, priporoča Houlihanova za CNN. - Izbira materialov in prezračevanje: Če je le mogoče, izberite naravne materiale ali rabljene izdelke ter nove izdelke pred uporabo dobro prezračite, predlaga strokovnjakinja Munckejeva za CNN. - Nevtralne barve: Izogibajte se tekstilu živih barv, ki pogosto vsebuje več UV-filtrov in aditivov, svetuje Diamondova za CNN in GSP Inštitut. - Čiščenje: Redno zračenje in čiščenje prahu prav tako pripomoreta k zmanjšanju koncentracij škodljivih snovi.

Strokovnjaki pripročajo pogosto pranje posteljnine in pižam, saj tkanine lahko delujejo kot pregrada in vpijejo del kemikalij. FOTO: Shutterstock

»Starši bi morali imeti možnost položiti otroke v san z vedenjem, da so varni,« je dejala Arlene Blum, ki jo navaja GSP Inštitut. Dokler pa standardi in nadzor ne bodo strožji, ostaja previdnost pri izbiri in vzdrževanju otrokovega spalnega okolja ključnega pomena za zaščito zdravja najmlajših.