Vlada bi imela psihoterapijo v šolah, ravnatelji ne

V predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki ga je prejšnji teden sprejela vlada, je, kot je predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, tudi določilo, da se lahko ta v javnem sektorju izvaja v okviru več institucij, denimo v socialnem varstvu, zaporih, policiji in javni mreži osnovnih šol. Zamisel o vstopu v izobraževalne ustanove so že v preteklosti podpirali psihoterapevti, ki zdaj delujejo zunaj zdravstva in poudarjajo, da so k temu pozivali sami šolniki, z dolgim seznamom argumentov pa izražajo nasprotovanje večina ravnateljev, klinični psihologi in pedopsihiatri.