Več kot 500 organizacij za konec vojne in za podnebje

Več kot 500 organizacij civilne družbe s šestih celin je pozvalo svetovne voditelje k okrepitvi prizadevanj za konec vojne v Ukrajini in h končanju nevarne odvisnosti od fosilnih goriv, ki poganjajo vojne, nestabilnost in konflikte povsod po svetu. Civilnodružbene organizacije menijo, da se je treba ustaviti, videti ta trenutek kot okužbo v svetovnem miru, mednarodni solidarnosti in stabilnosti, zgrajenih okrog pravičnega zelenega prehoda.

»Človeštvo se spoprijema s celo vrsto kriz. Ruska vojska, gospodarske in politične elite, ki obkrožajo predsednika Vladimirja Putina, so vključene v brutalna kriminalna dejanja v Ukrajini, teptajo temeljna načela državne suverenosti in spodkopavajo demokracijo. Hkrati podnebna kriza še dodatno polni zemljevid človeškega trpljenja. Ti dve krizi lahko kdo razume kot povsem nepovezani, vendar si delita isto nevarno grožnjo, odvisnost od fosilnih goriv,« pravijo v izjavi civilnodružbene organizacije.