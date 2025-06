V nadaljevanju preberite:

Ne gre za politično gesto, temveč izraz odgovornosti do prihodnjih generacij, je sprejetje podnebnega zakona po današnji seji vlade komentiral minister za podnebje, okolje in energijo Bojan Kumer. Zakon je ocenil kot »zelo dober kompromis« med ambicioznimi politikami in realnostjo, nevladne organizacije pa so ga označile za »razvodenelo različico«, ki ne odraža resnosti znanstvenih opozoril in vladnih zavez iz koalicijske pogodbe.