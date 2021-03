Vse, kar ni hrana, vzamejo nazaj in ponovno uporabijo

»Naši izdelki preprosto ne spadajo v ceneno plastično embalažo,« meni Anton Kukenberger, ki je za ekološki jogurt z okusom domače jabolko letos prejel nagrado Inštituta za nutricionistiko za inovativnost v kategoriji jogurtov. FOTO: Aklih



Embalažo zaračunajo le, če je kupci ne vrnejo

V sobotnem Delu smo pisali o pandemiji plastike za enkratno uporabo in gostincih, ki so med koronakrizo zaradi skrbi za preživetje skrb za okolje postavili na stran. Vendar so med njimi tudi takšni, ki v hudih časih niso pozabili na svojo odgovornost do okolja. Predstavljamo gostinca iz Izole in ekološko kmetijo, ki svoje izdelke dostavlja izključno v povratni embalaži.Picerija Santa Lucia je eden od šestih gostinskih obratov z Obale, ki so podpisali zavezo za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno rabo SUPer gostinec. Zaveza je nastala v partnerstvu javnega zavoda Krajinski park Strunjan, zavoda TRI-NITI in Gospodarske zbornice Slovenije. V piceriji so poslovanje, ki je temeljilo izključno na uporabi plastične embalaže, spremenili z uporabo izdelkov iz alternativnih materialov. Namesto embalaže iz stiropora zdaj uporabljajo eko kartonasto embalažo za enkratno uporabo. Kot pravitain, takšna embalaža izpolnjuje potrebe transporta, je vizualno privlačnejša, hrana v njej pa obdrži prvotni okus in temperaturo. Ostale plastične izdelke za enkratno uporabo (pribor, slamice, mešalne palčke) so zamenjali z lesenimi in takšnimi iz biorazgradljive plastike. Babič in Perič povesta, da zdaj poleg pohval jedi prejmejo tudi pohvalo za skrb in odnos do okolja. Dodajata pa, da je zagotavljanje zadostnih količin embalaže iz alternativnih materialov izziv.V piceriji so se posvetili tudi ukrepom za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje v drugih segmentih. Za dostavo hrane med drugim uporabljajo električno vozilo, poleti pa načrtujejo dostavo hrane z električnim kolesom. »Vsako majhno dejanje šteje, skupaj lahko dosežemo ogromno. Težav in izzivov se moramo zavedati, da jih lahko spremenimo v priložnosti. Plastika za enkratno uporabo v gostinstvu je tako izziv kot tudi priložnost,« meni Uroš Perič.Na ekološki kmetiji Kukenberger iz Gorenjih Ponikev pri Trebnjem so se že leta 2018 odločili, da bodo mlečne izdelke iz svoje sirarne pakirali v povratno stekleno embalažo. »Naši izdelki preprosto ne spadajo v ceneno plastično embalažo,« meni Anton Kukenberger, ki je za ekološki jogurt z okusom domače jabolko letos prejel nagrado Inštituta za nutricionistiko za inovativnost v kategoriji jogurtov. Negativne plati uporabe steklene embalaže so visoka cena, večja masa pri prevozu, večji skladiščni prostor (plastične lončke lahko npr. zlagaš enega v drugega), večja verjetnost težav med uporabo, kar predstavlja večje tveganje za potrošnika. A ko so vse slabosti in prednosti položili na tehtnico, so se vseeno odločili za steklo.Med epidemijo novega koronavirusa so naredili tudi nov korak, dostavo izdelkov, nakupljenih prek spletne trgovine, so razširili na vso državo, posebnost je, da jih dostavijo v hlajeni povratni embalaži, ali kot pravi Kukenberger, vse, kar ni hrana (ali vakuumske vrečke, v katere pakirajo sir, oziroma papirnate vrečke od drugih izdelkov), vzamejo nazaj in ponovno uporabijo. Izdelkov niso podražili, embalažo kupcem zaračunajo le, če je ne vrnejo. »Kupci so ta sistem z veseljem sprejeli. Nam sicer povzroča nekaj več administracije, ampak tudi s tem gre.«Na kmetiji vedno iščejo možnosti, kako čim bolj zmanjšati (negativne) vplive svojega dela na okolje. »Odločili smo se za ekološko pridelavo, povratno embalažo, seneno prirejo – ne uporabljamo nobene silaže in tudi tako zmanjšujemo količino odpadne folije ter odpadkov –, poleg tega v gospodinjstvu vedno izbiramo možnosti z manj embalaže,« pove Anton Kukenberger.