Za resen prehod je vsega deset let časa

V nadaljevanju preberite:

V petih letih so se ambicije držav povečale le za 10 odstotkov, kar je premalo, da bi se svet izognil najhujšim posledicam podnebnih sprememb. Zato je podnebni vrh v Glasgowu pomemben, Evropska unija je lahko zgled s svojimi ukrepi, ravno tako Velika Britanija, katere cilji so edini usklajeni s cilji Pariškega podnebnega dogovora. Bogate države, ki imajo zgodovinsko odgovornost za emisije, je sicer lahko sram, saj ne zmorejo napolniti zelenega podnebnega sklada, velika luknja je tudi pri financiranju prilagajanja, na kar računajo najrevnejše in najbolj ranljive države.

Slovenija ima kot predsedujoča Svetu EU precej pomembno vlogo, zgled pa ni, saj zgolj prenaša evropske odločitve, v zelenem prehodu pa še ne vidi priložnosti, le strošek.