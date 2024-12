V nedeljo, 15. decembra, začne veljati nov vozni red vlakov v notranjem in mednarodnem prometu, ki prinaša številne spremembe zaradi obsežnih del na železniški infrastrukturi. Največ sprememb bo na progi Ljubljana–Zidani Most, medtem ko bodo na drugih progah uvedeni dodatni vlaki za izboljšanje potovalne izkušnje, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Letos je Slovenskim železnicam uspelo prepeljati več kot 16 milijonov potnikov, novi vozni red pa je zasnovan tako, da omogoča nadaljnjo rast števila prepeljanih potnikov tudi v letu 2025. Podrobnosti o voznem redu so že dostopne na spletnem iskalniku voznega reda.

Spremembe na domačih progah

Zaradi gradnje novega Potniškega centra Ljubljana in obsežnih del na železniški infrastrukturi bodo na progi Ljubljana–Zidani Most uvedene pomembne prilagoditve. Čeprav bo na tej progi med delavniki vozilo 11 vlakov manj, bo še vedno zagotovljenih 76 voženj na dan. Nekateri vlaki bodo podaljšali pot iz Litije do Zidanega Mosta, regionalni vlaki pa bodo imeli dodane postanke v Litiji. Organizacija prometa bo prilagojena za zagotavljanje prevoza vseh potnikov, tudi v času največjih tokov.

Med Ljubljano in Mariborom bo na dan vozilo 63 vlakov, za deset vlakov v času manjše obremenitve pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz med Ljubljano in Celjem, z uporabo avtoceste, da se čas potovanja ne podaljša. Na progi Sevnica–Celje bo uveden dodatni jutranji vlak, prav tako bo dodaten jutranji vlak povezal Maribor in Zidani Most, ki bo nadaljeval vožnjo do Ljubljane.

Dve novi povezavi bosta na voljo med Mariborom in Gradcem, vlaki na relaciji Ljubljana–Sevnica bodo podaljšali pot do Dobove. Na drugih progah se pričakujejo manjše spremembe zaradi optimizacije povezav in izboljšanja storitev za potnike.

Mednarodne povezave

Slovenske železnice z decembrskim voznim redom prinašajo pomembne izboljšave v mednarodnih povezavah. Na relaciji Maribor–Gradec bosta uvedena dva nova para sodobnih vlakov SŽ Stadler, kar pomeni skupno kar 36 dnevnih povezav. Ti vlaki bodo zagotavljali udobno in hitro potovanje med Slovenijo in Avstrijo.

Na progi Nova Gorica–Gorizia Centrale bosta od februarja 2025 vozila dva nova para vlakov. Povezava je del priprav na Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici in bo še okrepila čezmejno sodelovanje z Italijo.

Tudi povezave s Hrvaško bodo izboljšane. Sezonski vlak do Pulja bo še naprej vozil s prestopom v Buzetu, kjer bosta usklajeni slovenska in hrvaška garnitura. Med Ljubljano in Reko bo uveden vlak SŽ Stadler, ki bo potnikom nudil moderno opremo, kot so wi-fi, klimatizacija, nizkopodna zasnova za lažji dostop ter možnost prevoza koles in potovanje v prvem razredu.