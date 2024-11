Cilj je, da podjetja, ki so se rodila v Evropi, ostanejo v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Nadia Calviño je bila do konca lanskega leta podpredsednica španske vlade in pet let ministrica za gospodarstvo, na začetku tega leta pa je prevzela vodenje Evropske investicijske banke (EIB). Na turneji po državah članicah Evropske unije se je v četrtek v Ljubljani srečala s predsednico Slovenije Natašo Pirc Musar, predsednikom vlade Robertom Golobom in finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, s katerimi se je pogovarjala o možnostih za širitev financiranja slovenskih projektov.