Začenja se božično-novoletni sejem, ki ga obišče tudi ogromno Slovencev

V hrvaški prestolnici se danes začenja božično-novoletni sejem Advent Zagreb, ki bo na različnih lokacijah po mestu trajal vse do 7. januarja. Največji zimski dogodek v Zagrebu prinaša bogato gostinsko ponudbo, kulturno dogajanje in praznično okrasitev. Med Ljubljano in Zagrebom bodo v času adventa ob sobotah in nedeljah pogosteje vozili vlaki.

Prvo božično-novoletno lučko na Adventu Zagreb bodo prižgali danes ob 16.30 na Trgu bana Jelačića v središču mesta. Nato bodo sejem odprli tudi na drugih lokacijah, kot so Evropski trg, park Zrinjevac, Strossmayerjev trg in Masarykova ulica.

Letos se adventu pridružujeta tudi glavna zagrebška tržnica Dolac in Kvaternikov trg, po mestu pa bosta po napovedih zagrebškega župana Tomislava Tomaševića vozila tudi dva božična tramvaja.

Na Trgu kralja Tomislava bo znova drsališče, ki letos slavi deseto obletnico. Odprli ga bodo nocoj z baletom na ledu Hrestač, ki ga bodo ponovili v ponedeljek in nato še 23. decembra. Na novo bo okrašen tudi predor Grič, ki ga bo s polarnim sijem, polarnimi živalmi in ledom navdihnila knjiga Polarni ekspres Chrisa Van Allsburga.

Za otroke bodo pripravili poseben praznični program tudi v živalskem vrtu, s čarobno okrašenim Miklavževim mestom, nastopi otroških zborov in delavnicami izdelovanja božično-novoletnih okraskov.

Praznično okrašene ulice in trge bo kot vsako leto spremljala bogata gostinska ponudba. FOTO: Zvonimir Barisin/Cropix

Praznično okrašene ulice in trge bo kot vsako leto spremljala bogata gostinska ponudba. Obiskovalci adventa jo bodo lahko preizkušali na različnih lokacijah, s posebnim poudarkom na ponudbi na Strossmayerjevem trgu in pred hotelom Esplanade blizu glavne železniške postaje.

Mesto Zagreb pripravlja prireditev s Turistično skupnostjo Mesta Zagreb (TZGZ). Tomašević je ob predstavitvi poudaril, da gre za največji zimski dogodek v prestolnici, ki ima velik kulturni, gospodarski in turistični pomen. Direktorica TZGZ Martina Bienenfeld pa je izpostavila, da je v Zagrebu decembra lani bival vsak tretji gost, ki je prišel na Hrvaško.

Slovenske in hrvaške železnice so se v času adventa dogovorile za dodatni vlakovni povezavi med Jesenicami in Zagrebom prek Ljubljane, in sicer ob sobotah in nedeljah. Z Jesenic bo vlak krenil ob 7.08 in ob 8.25 krenil iz Ljubljane v Zagreb, kamor bo prispel ob 11.05. V Slovenijo se bo iz Zagreba vračal ob 19.13.