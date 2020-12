Število novo odkritih okužb se znižuje že šesti dan zapored

Ob 5869 testiranjih so v četrtek v Sloveniji potrdili 1512 okužb s koronavirusom , je na spletni strani objavil Sledilnik za covid-19. Delež pozitivnih testov na koronavirus je bil tako 25,8-odstoten. Umrlo je 41 bolnikov s covidom-19. V četrtek je bilo hospitaliziranih 1212 bolnikov, od tega jih je bilo 207 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 97 oseb.Kot je na novinarski konferenci pojasnila Maja Bratuša , je bilo od sobote potrjenih skoraj 900 manj okužb kot v istem obdobju prejšnji teden. »Gre za spodbuden trend, ki kaže na to, kako zelo pomembno je, da se držimo samozaščitnih in drugih ukrepov, ki veljajo.« Primerjalno glede na prejšnji teden se število novo odkritih okužb znižuje že šesti dan zapored.Potrdili smo 301 okužbo manj kot pred tednom dni.Danes je sicer začel veljati nov odlok, s katerim je vlada razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Kot je v obrazložitvi odloka zapisala vlada, to terjajo trenutne epidemiološke razmere, saj vse regije dosegajo ali presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je po podatkih NIJZ za 16. december znašalo 1442, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je bila 984.