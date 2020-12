Prostovoljen prikaz zaslona elektronske naprave

Statistika

Policija je pred prihajajočimi prazniki že večkrat pozvala, naj se letos izognemo druženju, saj se tako epidemiološka slika lahko zelo hitro poslabša. V zadnjih dneh smo končno nekoliko zajezili širjenje virusa, a še daleč smo do cilja, ko bi virus spravili pod nadzor.15. decembra, ko so se spet lahko odprle določene trgovine, je tržni inšpektorat opravil 53 nadzorov. Odkrili so šest kršitev, večinoma v trgovinah niso zagotovili varnostne razdalje. Ugotovili pa so tudi, da nekateri trgovci, čeprav bi lahko, svojih trgovin niso odprli. Potza je poudarila, da se trgovci zelo trudijo zagotoviti spoštovanje vseh ukrepov, a so pogosto potrošniki nestrpni, predvsem, ker morajo čakati na vstop v trgovino in ker oblačil ali obutve ne smejo pomeriti, je povedalaiz zdravstvenega inšpektorataPojasnila, da so inšpektorji pri nadzoru 18 varuhov varstva otrok odkrili 11 kršitev, in sicer je večinoma šlo za neustrezne prostore in da je bilo v varstvu preveliko število otrok.Nadzor so opravili tudi nad športno prireditvijo v Planici, kjer pa niso našli nobene kršitve, saj so upoštevali vsa varnostna priporočila.Potza je povedala še, da so preverjali spoštovanje ukrepov na referendumu v Rogaški Slatini. Kršitev niso našli.Dodali so še, da so dobili več prijav glede zavarovalnih agentov, ki stranke obiskujejo na domovih. Takšno početje ni dovoljeno, ker na domovih nikakor ni mogoče zagotoviti varnih pogojev.Zdravstveni inšpektorat poziva javne osebe, ki lahko vplivajo na javno mnenje, naj v vsej meri spoštujejo ukrepe.Namestnik generalnega direktorja policijeje pojasnil, da so policisti v zadnjih sedmih dneh opravili nadzore na 16.794 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Torej dnevno v povprečju 2.400 nadzorov. Pri tem smo izrekli 1.026 opozoril in izdali 519 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov.Največ opozoril izdano na območju policijske uprave Ljubljana 442, Celja 23, Kranj 81 in Koper 65. Največ plačilnih nalogov oz. glob pa je bilo izrečenih na območjih policijskih uprav Ljubljana 154, Novo mesto 149, Celje 58 ter Maribor 55. V primerjavi s tednom poprej so ob podobnem številu nadzorov izrekli 14,4 odstotka več opozoril in izdali 4,4 odstotka manj glob. Policisti vsakodnevno po 21. uri zelo skrbno opravljajo nadzore v večjih mestih, prav tako pa opravljajo kontrolo na cestnih povezavah, pri čemer zaznavamo glede odlokov manjše število kršitev.Po njegovih besedah se kršitelji večinoma izgovarjali na to, da se je zgodila prvič in da tudi drugi to počno. Če hujše kršitve ni, potem policist izreče le opozorilo. Dodal je, da gre pogosto za stranske kršitve, ki jih policisti ugotovijo potem, ko obravnavajo kršitve javnega reda in miru ali cestnoprometnih predpisov. V zadnjem tednu so že zaznali več alkoholiziranih voznikov.Pečjak je še poudaril, da policija nima dostopa do delovanja aplikacije #OstaniZdrav in v nadzorih ne pregleduje elektronskih naprav. Posameznik policistu zaslon elektronske naprave pokaže prostovoljno, je poudaril. Dodal je, da uporaba mobilne aplikacije ne zadostuje za prehod meja statističnih regij.Opozoril je, naj se vsak, ki se bo v teh dneh odpravil na pot, preveri stanje in pogoje za vstop v posamezno državo. Avstrija tako denimo zaostruje prehod meje, za prost prehod je potreben negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, sicer sledi 10-dnevna karantena.Pečjak je še pozval, naj se v teh dneh izognemo tudi uporabi pirotehnike, ki je lahko nevarna za naše zdravje, pok pa tudi močno straši tako domače kot divje živali. Včeraj je bilo ob opravljenih 5862 testiranjih potrjenih 1512 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 25,79 odstotka. Primerjalno glede na prejšnji teden se število novo odkritih okužb znižuje že šesti dan zapored. Včeraj potrjena 301 okužba manj kot prejšnji četrtek, je sporočila tiskovna predstavnica Maja Bratuša.Od sobote je bilo tako potrjenih skoraj 900 manj okužb kot v enakem obdobju pretekli teden. »Gre za spodbuden trend, ki kaže na to, kako zelo pomembno je, da se držimo samozaščitnih in ostalih ukrepov v veljavi,« je poudarila. Vzpodbudni so tudi podatki o hospitalizacijah. Včeraj se je v bolnišnicah zdravilo 1212 oseb s covidom, kar je 17 manj kot v sredo. »Še naprej se številka spušča proti mejni vrednosti 1200, ki je pomemben mejnik pri sproščanju ukrepov,« je dodala. Umrlo je 41 oseb: 24 v bolnišnicah, tri v negovalnih bolnišnicah in 13 v domovih za starejše.Na novo ozdravljenih je bilo včeraj 116 stanovalcev in 50 zaposlenih v domovih za starejše občane. Na novo okuženih pa je 76 stanovalcev (aktivno okuženih 2.024) in 39 zaposlenih (aktivno okuženih 899), kažejo preliminarni podatki do 9.00 ure.