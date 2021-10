22,5 evra za zavarovance Vzajemne

Zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ostajajo sredstva, saj ljudje v razmerah zaradi koronavirusa manj ali težje koristijo zdravstvene storitve. Neporabljen denar, ki se je nabral med razglašeno epidemijo, zavarovalnice že namenjajo skrajševanju čakalnih vrst, sredstva, ki se bodo nabrala letos in se ne bodo porabila, pa bo Vzajemna vrnila zavarovancem v obliki nižje premije decembra.

Premija Vzajemne za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za december bo znižana za 22,5 evra, kar pomeni, da bo osnovna mesečna premija brez popusta znašala 13,17 evra, s triodstotnim popustom pa 12,10 evra. Gre za enkratno znižanje mesečne premije, ki za Vzajemno predstavlja približno 17 milijonov nižje prihodke do konca leta, so sporočili. Praviloma bo poračun izveden pri novembrskem plačilu premije za december zaradi različne dinamike plačevanja in plačilnih instrumentov pa se lahko zgodi, da bo izveden pozneje, in sicer v decembru oziroma v letu 2022, če zavarovanci plačujejo četrtletno, polletno ali letno premijo. Vzajemna je že v letih 2013 in 2014 svojim zavarovancem omogočila nižje plačilo premije, tako da je to tretji tovrstni poračun za njene zavarovance.

Bosta praksi Vzajemne sledili tudi preostali zavarovalnici, ki ponujata dopolnilno zdravstveno zavarovanje in sta imeli zaradi vpliva covida-19 nižje odhodke za zdravstvene storitve?

V Triglav, zdravstveni zavarovalnici bodo o morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zavarovance in javnost pravočasno obvestili.

Pri Generaliju so povedali, da poskušajo pri svojih zavarovanjih strankam zagotavljati čim bolj ugodno ceno: pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju znaša osnovna mesečna premija 34,50 evra in je najnižja na trgu že vse od novembra 2019.

Dodatnega nižanja premije oziroma poračuna torej nimajo v načrtu, je pa tudi Generali med tistimi, ki sodelujejo pri Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022. Sredstva za financiranje storitev iz tega razpisa se namreč skladno z določbami zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva iz julija 2021 zagotovijo pretežno iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer do porabe razlike med ocenjenimi in dejanskimi izdatki za doplačila k zdravstvenim storitvam, ki je posledica ukrepov v obdobju razglašene epidemije covida-19, oziroma najdlje do 31. decembra 2022.

Nacionalni razpis je že v teku, stroške zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo izvajalci, izbrani na razpisu, pa zavarovalnice za svoje zavarovance poravnavajo v celoti. V Triglavu imajo za namen razpisa oblikovanih 18,1 milijona evrov rezervacij, v Vzajemni pa okoli 33 milijonov.

Ker pa so podatki o čakajočih na posamezne storitve pomanjkljivi, je vprašanje, koliko jih sploh bo koristilo storitve in koliko denarja bo ob koncu leta 2022 ostalo iz tega naslova. Zdaj se že ve, da je bilo v čakalnih vrstah na dan 23. 7. 2021 za 31 razpisanih zdravstvenih storitev mnogo posameznikov, ki so storitve že opravili, našli so se celo taki, ki jih niso nikoli potrebovali. S skrajševanjem čakalnih vrst se je uradno začelo ta mesec, a so ponujene storitve nekateri že zavrnili, saj jih niso bili pripravljeni opraviti tako na hitro. Poleg tega se težje operacije lahko opravijo samo, če se prej opravi več pregledov, zato bo veliko posegov, ki so jih izvajalci načrtovali za ta mesec, odpadlo, saj pacienti, ki bi lahko prišli na vrsto, niso bili pravočasno obveščeni.

Če bo torej denar iz tega naslova ostal, se morda kasneje obeta še kakšno znižanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.